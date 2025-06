Nizza celebra il mare: cinque giorni di eventi per salvare gli oceani

Dal 9 al 13 giugno 2025, la città di Nizza si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto dedicato alla tutela degli oceani.

In concomitanza con la terza Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano, prende vita il World Oceans Week (WOW 2025), un festival multidisciplinare gratuito pensato per coinvolgere cittadini e turisti in un viaggio tra scienza, cultura e attivismo ambientale.



Organizzato dalla Città di Nizza in collaborazione con Nautilus, l’UNESCO e lo Schmidt Ocean Institute, WOW 2025 si svolgerà tra il Théâtre de Verdure e il parvis Jacques Cotta.

L’iniziativa si inserisce nel programma de L’Année de la Mer – Nice 2025, e mira a stimolare una riflessione collettiva sulle sfide legate alla salvaguardia del patrimonio marino.



«Dal 9 al 13 giugno – dichiara il sindaco Christian Estrosi – il Village Nautilus animerà il cuore della città con concerti, incontri e proiezioni per discutere e comprendere i grandi temi legati all’oceano. Questo spazio aperto e partecipativo rappresenta un tassello fondamentale nel nostro impegno a favore della protezione del mare.»



Un villaggio tra musica, scienza e arte

Ogni sera il Théâtre de Verdure ospiterà le Soirées Nautilus Village, appuntamenti serali che uniranno musica dal vivo, installazioni audiovisive e performance immersive dedicate al mondo sottomarino.



Durante la giornata, il Village Nautilus diventerà invece un centro civico e divulgativo, con mostre interattive, conferenze scientifiche e laboratori didattici rivolti a un pubblico di tutte le età.



L’intero spazio urbano attorno al villaggio sarà inoltre arricchito da installazioni artistiche a tema ambientale.

Tra queste spicca The Reef Star, una spettacolare scultura-corallo realizzata dagli artisti Carlos Betancourt e Albert Latorre per il progetto The ReefLine: un’opera che coniuga estetica e funzione ecologica, ideata appositamente per Nizza e la Conferenza ONU.



Con un palinsesto che abbraccia arte, musica, scienza e attivismo, il World Oceans Week si propone come uno degli eventi clou dell’estate nizzarda, con un messaggio chiaro: la protezione degli oceani è una sfida che riguarda tutti. E si vince insieme, a partire dalla consapevolezza.