Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Gorges de Riolan e Le Mas (Foto)

Le Gorges de Riolan: un paradiso naturale per gli appassionati di canyoning

Tra le meraviglie naturali delle Alpi Marittime, le Gorges de Riolan rappresentano un luogo imperdibile per gli amanti del canyoning e della bellezza selvaggia.

Questo canyon, considerato uno dei più affascinanti di tutta la Francia, è una testimonianza straordinaria del potere dell'erosione, che ha scolpito nel corso dei secoli le pareti di calcare bianco, creando un paesaggio tanto mozzafiato quanto unico.

Il canyon, facilmente accessibile partendo dal famoso ponte Sarde, si snoda lungo 3 chilometri, durante i quali si susseguono passaggi stretti e sfidanti, tuffi, scivoli naturali e tratti di nuoto in acque cristalline.

Il calcare bianco, che riflette la luce in maniera incredibile, crea un’atmosfera surreale, dove ogni angolo sembra raccontare una storia.

Tuttavia, va ricordato che la pratica del canyoning nelle Alpi Marittime è regolamentata da specifici provvedimenti prefettizi.

È essenziale consultare le normative locali prima di intraprendere l'attività, per garantire la sicurezza e il rispetto dell'ambiente naturale.

Le Mas

A 900 metri di altitudine, incastonato tra due catene montuose, Le Mas è un incantevole villaggio che unisce la bellezza della natura a una ricca eredità storica.

Con il suo orientamento a sud e l’aria fresca, è il luogo ideale per chi cerca un rifugio dalla vita frenetica, godendo di numerose passeggiate e escursioni.

Un viaggio nel Mas non può prescindere dalla scoperta delle sue ricchezze storiche e culturali. Le vestigia romane, la chiesa romanica e le diverse cappelle sparse nel territorio sono testimonianze tangibili di un passato lontano.

Il castello del Mas, ancora oggi residenza privata, è un altro esempio di come il villaggio sia stato un importante centro medievale, soprattutto per la sua posizione strategica al confine tra le contee di Provenza e Nizza.



Due frazioni, Les Sausses e Les Tardons, sono collegate al Mas, ognuna con il suo fascino e il suo carattere unico.