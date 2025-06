Nizza apre le porte della cultura: musei comunali visitabili tutta la settimana dell’UNOC

La città di Nizza si prepara ad accogliere la terza Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani (UNOC) con un’iniziativa culturale d’eccezione.



Dal 9 al 13 giugno 2025 , tutti i musei comunali resteranno eccezionalmente aperti ogni giorno, inclusi i consueti giorni di chiusura settimanale.



L’iniziativa, voluta dal sindaco di Nizza Christian Estrosi, si inserisce nel quadro di un più ampio impegno per una cultura accessibile a tutti.



“La cultura deve essere un diritto universale, non un privilegio,” ha dichiarato Estrosi, sottolineando l’importanza di promuovere l’arte e la conoscenza in concomitanza con eventi di rilevanza globale.



L’apertura prolungata dei musei offrirà ai cittadini e ai turisti un’occasione straordinaria per visitare le 11 esposizioni della Biennale delle Arti e dell’Oceano, manifestazione che intreccia linguaggi artistici e riflessioni ambientali, in perfetta sintonia con i temi dell’UNOC.



Orari e musei aperti

Tutti i musei saranno visitabili dalle ore 10:00 alle 18:00:

Museo Matisse

Museo delle Belle Arti Jules Chéret

Museo della Fotografia Charles Nègre ( chiuso solo domenica 8 giugno )

) Museo di Archeologia di Nice-Cimiez

Museo di Preistoria di Terra Amata

Museo Masséna

Palais Lascaris

L’iniziativa si preannuncia come un punto di riferimento per il dialogo tra cultura e sostenibilità, invitando il pubblico a riscoprire i tesori museali della città in un contesto internazionale e simbolicamente significativo.