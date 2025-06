A Chieri: la Mostra Fotografica ‘LIGHT & DARKNESS’

Chieri ospita la Mostra Fotografica ‘LIGHT & DARKNESS’, con l’inaugurazione in programma giovedì 12 giugno alle ore 17:00, presso Fine-Art Image Gallery, Via San Giorgio, con le opere fotografiche di Monica Chiappara.

La mostra

Luce e oscurità sono elementi complementari e sincretici che dominano il bianco e nero dei progetti fotografici esposti in mostra. Sotto il titolo “Light & Darkness” sono raggruppate opere fotografiche dell’artista Monica Chiappara sviluppate in diversi progetti fotografici la cui ricerca del linguaggio sperimentale e concettuale è in particolare associato all’uso del bianco e nero. In mostra foto dai progetti: “MareNero”, “IS Land”, “The Tree (un albero a Manhattan), “Sonetti d’Autunno”.

Le opere in mostra

Mare Nero

L’astrattismo del progetto “MareNero” si inserisce nel nuovo contesto adatto alla sperimentazione della fotografia iphoneografica iniziato nel corso del primo decennio degli anni 2000. Luci e ombre, sintetizzate in contrasti e densità di neri e bianchi nel piccolo formato quadrato, rivelano i dettagli che del tutto ne fanno riconoscere l’insieme. Il variare delle forme dell’acqua del mare asseconda uno sguardo emotivo interiore e autoriale liberato dalla necessità di doversi occupare della tecnica. L’opera è affiancata da un piccolo volume stampato a tiratura limitata e realizzato a mano che esprime la sintesi di questo racconto fotografico. Grazie all’uso di un ingranditore digitale, le immagini, partendo dagli scatti realizzati con l’iPhone, sono state successivamente stampate su carta baritata ai sali d’argento, seguendo il tradizionale processo in camera oscura e mantenendo inalterata la tecnica di sviluppo chimico della carta. Nel 2012 il progetto fotografico “MareNero” ha fatto parte della mostra collettiva dal titolo “(Novembre) è l’inverno caldo degli artisti” curata da Spazio Ferramenta a Torino.

Is_Land

E’ un progetto fotografico di medio formato realizzato in bianco e nero tradizionale sul tema dell’isola. La terra e il mare sono messi a confronto in un unico corpo di cui talvolta lo sguardo fotografico coglie elementi che si integrano o interferiscono con il paesaggio naturale. Gli orizzonti allineati e poi improvvisamente interrotti dallo scenario urbano rivelano l’intervento umano sul paesaggio e il conseguente impatto sull’ambiente. Il progetto si ispira all'isola del testo "La Tempesta" di William Shakespeare ed esplora la mitica ed epica natura del luogo.

The Tree (un albero a Manhattan)

E’ Il primo di una serie di scatti il cui soggetto è un albero cresciuto in mezzo all’asfalto di un marciapiede di Manhattan a New York. Lo sguardo fotografico, in empatia con il soggetto rappresentato, racconta la ricerca della luce attraverso lo spazio aperto creato dalla geometria dei grattacieli tra cui la vita dei rami dell’albero tendono a svilupparsi verso l’alto.

Sonetti d'Autunno

Esposte in mostra alcune opere della serie “Sonetti d’Autunno” in cui lo stile giapponese denominato "Are, Bure, Boke” (“Grana, Mosso, Sfocato”), di ispirazione contemporanea all’estetica della fotografia sperimentale giapponese degli anni ’70, e lo stile pittorico degli scatti in movimento di Ernst Haas, influenzano le atmosfere metaforiche e oniriche dei paesaggi dai forti contrasti e dall’aspetto grafico/pittorico di alcune immagini sperimentali e scenografiche della serie sopra citata e che ha ispirato, insieme alle altre opere esposte il titolo della mostra “Light & Darkness”.

L'artista

Monica Chiappara (1972) è una fotografa e artista multidisciplinare. Dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti di Torino, alla fine degli anni novanta e per quasi un decennio, ha svolto la professione di scenografa, costumista e artista multimediale per il teatro di ricerca, curando per alcuni spettacoli anche la direzione artistica. Tra le collaborazioni continuative di questo periodo ‘Il Gruppo della Rocca’ e la ‘Fondazione Italiana per la Fotografia di Torino’. Nel corso degli anni duemila ha anche svolto l’attività di art director, fotografa e video maker con un proprio studio creativo realizzando su commissione progetti per importanti clienti istituzionali e commerciali. La passione per la fotografia, nata dagli studi accademici e associata all’interesse per il cinema, è diventata nel corso degli anni l’alleata ideale per sviluppare un personale percorso visivo. L’incontro tra la fotografia come mezzo espressivo e lo sguardo rivolto all’osservazione del vero restituisce il tempo del racconto fuori dalla messa in scena del film. Un dialogo tra documentazione e creatività visiva che racchiude un’idea di fotografia per il cinema in sintonia con la sua formazione accademica. Dal 2009 si è specializzata nella fotografia di cinema. Ha vinto per due anni consecutivi il concorso nazionale per fotografi di scena CliCiak ed ha partecipato a diverse mostre collettive organizzate dal Centro Cinema della Città di Cesena. Nel 2022, presso la Fine-Art Images Gallery di Chieri, ha realizzato la mostra “In Bianco e Nero: sguardi sul set” in cui ha esposto le sue foto di scena.

Monica Chiappara

(Fotografa - Artista)

Orari apertura della mostra: 09.30 – 12:30 15.00 – 19.00