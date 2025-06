Racconti, Musica e Teatro all’Aperto: Torna a Cannes il Festival “Fables Lab”

Dal 13 al 15 giugno 2025, i giardini della villa Rothschild, sede della Médiathèque Noailles, si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto per la nuova edizione del festival “Fables Lab”.

Organizzato dalla Mairie de Cannes, l’evento celebra l’arte del racconto in tutte le sue forme, con un ricco calendario di spettacoli gratuiti pensato per un pubblico di tutte le età.



Tra favole tradizionali, performance burlesche, teatro di strada e concerti, il festival promette emozioni, risate e riflessioni, in un’atmosfera conviviale immersa nel verde.

Un appuntamento per tutta la famiglia nel cuore della cultura

Per tre giorni, il “Fables Lab” offrirà agli spettatori una programmazione variegata e coinvolgente. Tra gli appuntamenti più attesi:

Concerto di apertura con un energico quartetto jazz latino diretto dal talentuoso Romain Dravet.

con un energico quartetto jazz latino diretto dal talentuoso Romain Dravet. Opera itinerante ispirata a Il Flauto Magico di Mozart, interpretata da quattro cantanti e un fisarmonicista dell’Opéra du Capitole di Tolosa.

ispirata a Il Flauto Magico di Mozart, interpretata da quattro cantanti e un fisarmonicista dell’Opéra du Capitole di Tolosa. Racc onti golosi per i più piccoli e narrazioni tradizionali coreane con Isabelle Genlis, in omaggio alla cooperazione tra Cannes e la città di Busan.

per i più piccoli e narrazioni tradizionali coreane con Isabelle Genlis, in omaggio alla cooperazione tra Cannes e la città di Busan. Racconti kabili e memorie personali con Aïni Iften, che mescola storie della tradizione e personaggi incantati della sua infanzia.

e memorie personali con Aïni Iften, che mescola storie della tradizione e personaggi incantati della sua infanzia. Favole in chiave burlesca con la compagnia “L’Embrayage à Paillettes”, che vede protagonisti artisti con disabilità dell’ESAT di Saint-Dalmas de Tende.

in chiave burlesca con la compagnia “L’Embrayage à Paillettes”, che vede protagonisti artisti con disabilità dell’ESAT di Saint-Dalmas de Tende. Racconti di vita firmati Fred Duvaud, alla ricerca del nonno scomparso in Indocina, e David Sire – originario di Cannes – con una favola commovente su cammino e paternità.

firmati Fred Duvaud, alla ricerca del nonno scomparso in Indocina, e David Sire – originario di Cannes – con una favola commovente su cammino e paternità. Teatro di strada con il duo Jacqueline e Marcel, che reinterpretano L’Orso di Cechov con grande verve e improvvisazione, apprezzati nei principali festival di arte urbana.



Il pubblico sarà accolto con eleganza e ironia da Mazarine e Lou Caravagnio, maîtres de cérémonie della compagnia dell’Embrayage à Paillettes.



Cultura accessibile per tutti

“Fables Lab” si inserisce nella politica culturale inclusiva della città, con l’obiettivo di rendere l’arte accessibile a ogni cittadino, senza barriere economiche o sociali.



Informazioni utili

Dove: Giardini della Médiathèque Noailles, 1 avenue Jean de Noailles – 06400 Cannes

Ingresso gratuito e senza prenotazione

Consigliato portare plaid o copertine per sedersi sul prato (disponibili anche alcuni transat e sedie)

In caso di maltempo: gli spettacoli si svolgeranno all’interno della Médiathèque, con posti limitati

Info: 04 97 06 44 83 – www.cannes.com

Il “Fables Lab” è molto più di un festival: è un invito alla scoperta, all’ascolto e alla meraviglia, nel cuore di Cannes.