BTP 2051: conviene comprarli?

I BTP, i Buoni del Tesoro Poliennali, sono considerati da molti italiani una buona opportunità per investire il proprio capitale. Si tratta di veri e propri titoli di Stato che risultano perfetti per investimenti sul medio e sul lungo periodo. Bisogna fare particolare attenzione alle loro caratteristiche, in modo tale da scegliere i BTP più vantaggiosi e maggiormente in linea con le proprie esigenze.

Tra le opzioni più interessanti degli ultimi anni ci sono i BTP 2051, che come suggerisce il nome scadranno proprio nel 2051, cioè tra quasi trent’anni.

Quali sono le caratteristiche di questi BTP? Conviene davvero comprarli oggi? Vi diciamo di più nelle prossime righe.

Cosa caratterizza i BTP 2051?

I BTP 2051 hanno le caratteristiche tipiche di questi titoli di Stato. L’acquirente impegna il proprio capitale, prestandolo all’emittente (in questo caso il nostro Paese), in cambio del quale riceve degli interessi periodici, noti anche come cedole. Quando il titolo di Stato arriva alla sua scadenza il denaro investito inizialmente viene restituito integralmente all’acquirente. I titoli di Stato italiani sono considerati generalmente dei buoni investimenti, perché sono emessi da un Paese che, nonostante l’elevato debito pubblico, ha una buona stabilità economica.

Scendendo nei dettagli vi sarà utile sapere che i BTP 2051 scadranno nel 2051, come abbiamo già anticipato nella nostra introduzione, e che hanno una cedola annuale pari all’1,70%. Tale cedola è in realtà versata agli investitori in due soluzioni pari allo 0,85% ciascuna.

Attenzione: le percentuali che abbiamo appena indicato sono lorde e non nette.

Se siete interessati ai BTP 2051 potete riconoscerli grazie al codice ISIN IT0005425233.

Pro e contro

I BTP 2051 sono una buona opportunità per chi vuole investire del denaro? La risposta migliore che possiamo dare è “dipende”.

La cedola di 1,70% annui rischia di non essere molto vantaggiosa, soprattutto a fronte di un'inflazione che negli ultimi ha portato una riduzione del potere d’acquisto del denaro. Altri BTP, rilasciati successivamente, propongono degli interessi più vantaggiosi.

Proprio questo aspetto ha portato i BTP 2051 a essere venduti sul mercato a prezzi più bassi rispetto a quello che è il loro valore nominale. Per questo possono essere una buona opportunità di investimento per chi vuole tenerli fino alla scadenza, ricevendo di conseguenza quando è stato investito inizialmente dal primo acquirente.

Per cui l’effettiva appetibilità di questi BTP nel mercato finanziario dipende dalla strategia che vogliono portare avanti i singoli investitori.

Analizzare le prestazioni

Se volete saperne di più potreste analizzare quali sono state le prestazioni di questo BTP negli ultimi anni. Osservare in maniera chiara l’andamento che questi titoli di Stato hanno avuto sul mercato può darvi un’idea della situazione, e può anche esservi di aiuto nel cercare di fare delle buone previsioni.

Trattandosi inoltre di strumenti finanziari per investimenti a lungo termine è importante valutare la stabilità del Paese emittente, che in questo caso è l’Italia. Ad oggi immaginare un default finanziario del nostro Paese è davvero difficile, per questo i BTP 2051 possono essere considerati investimenti a bassissimo rischio (anche se ovviamente non del tutto nullo).















