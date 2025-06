Nizza apre le porte ai più piccoli: nasce il marchio “Bébés bienvenus / Baby friendly”

Nizza, città amica dei bambini: la nuova frontiera dell'accoglienza urbana passa dalle famiglie.



Mentre in alcune città prende piede la tendenza dei locali “vietati ai bambini”, Nizza compie una scelta opposta e coraggiosa: diventare una città davvero “baby friendly”.



A guidare questa rivoluzione culturale e sociale è il sindaco Christian Estrosi, che ha fatto della politica familiare un asse strategico della sua amministrazione.





L’annuncio arriva in concomitanza con il lancio, da parte dell’Alta Commissaria all’Infanzia Sarah El Haïry, della nuova etichetta governativa “Le choix des familles 2025”, disponibile dal prossimo 5 luglio.



Nizza, però, è già un passo avanti: dal 2022, infatti, ha introdotto un proprio marchio di qualità, “Bébés bienvenus”, per certificare i luoghi pubblici e i negozi realmente attrezzati per accogliere neonati e bambini piccoli.



«Questa iniziativa innovativa completa le misure che abbiamo adottato per rendere la nostra città più accogliente e inclusiva verso le famiglie», ha dichiarato il primo cittadino. «Ad oggi, quasi 60 esercizi commerciali e oltre 45 strutture municipali, tra cui musei, impianti sportivi e giardini, sono dotati di poltrone per l’allattamento, fasciatoi, bagni familiari, contenitori per pannolini. Una politica ambiziosa che funziona: i commercianti aderiscono, le famiglie si stabiliscono, la città risplende».