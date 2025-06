Basket alle Olimpiadi di Parigi 2024: l’Italia sogna, ma si ferma ai quarti

Il torneo olimpico di basket a Parigi 2024 ha offerto un concentrato di emozioni, colpi di scena e giocate spettacolari, mantenendo altissimo l’interesse degli appassionati. Con partite decise negli ultimi secondi e risultati spesso imprevedibili, l’andamento del torneo ha ricordato per molti versi le dinamiche di un gioco d’azzardo strategico, dove le crazy time statistiche fanno la differenza solo per chi sa leggere e anticipare il momento giusto per colpire. Ogni possesso contava, ogni scelta tattica poteva cambiare il destino di una partita.

L’Italia si è presentata ai Giochi con una formazione rinnovata ma esperta, frutto di un progetto pluriennale che ha dato spazio a giovani promesse affiancate da veterani di comprovata esperienza. Dopo il cammino positivo nel preolimpico, gli Azzurri sono arrivati a Parigi con ambizioni concrete: l’obiettivo era tornare tra le prime quattro al mondo dopo decenni di assenza dai vertici.

Il girone eliminatorio non è stato dei più semplici. Gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco hanno affrontato squadre del calibro degli Stati Uniti, della Serbia e del Giappone. La vittoria contro i serbi, arrivata in rimonta grazie a una straordinaria prestazione di Simone Fontecchio (autore di 27 punti), ha galvanizzato l’ambiente. Gli Azzurri hanno poi resistito all’assalto giapponese e, nonostante la sconfitta contro il Team USA, si sono qualificati come secondi nel girone.

Nei quarti di finale l’Italia ha incontrato la Spagna, una rivale storica, sempre solida nei momenti decisivi. Il match è stato una vera battaglia, giocata punto a punto per quasi 40 minuti. L’Italia è riuscita a tenere testa agli spagnoli grazie a una difesa attenta e a un’ottima distribuzione del gioco in attacco, ma nei minuti finali ha pesato la maggiore esperienza iberica. Un paio di palle perse e un fallo antisportivo hanno compromesso le speranze azzurre, con la Spagna che ha chiuso 79-72.

Nonostante l’amarezza per l’eliminazione, il bilancio complessivo è stato positivo. Il gruppo ha mostrato compattezza e grande carattere, guadagnandosi il rispetto di avversari e addetti ai lavori. Alcuni giovani, come Matteo Spagnolo e Gabriele Procida, hanno mostrato spunti da fuoriclasse, suscitando l’interesse di club europei e NBA.

Il coach Pozzecco ha dichiarato: “Abbiamo dimostrato che possiamo competere con le grandi. Certo, dobbiamo migliorare la gestione dei momenti chiave, ma il progetto è solido e i ragazzi hanno il talento per fare strada. Non dobbiamo fermarci.”

Il torneo olimpico si è concluso con la finale tra Stati Uniti e Francia. I padroni di casa, sospinti da un pubblico infuocato, hanno tentato l’impresa contro i giganti americani. Alla fine, però, l’atletismo e la profondità della panchina USA hanno prevalso, regalando agli Stati Uniti l’ennesimo oro olimpico con il punteggio di 88-79.

Guardando al futuro, la Federazione Italiana Pallacanestro ha già annunciato investimenti mirati nei settori giovanili e una revisione del campionato per favorire lo sviluppo dei talenti locali. Il prossimo ciclo olimpico, in vista di Los Angeles 2028, sarà fondamentale per consolidare i progressi visti a Parigi.

Parigi 2024 ha lasciato un messaggio chiaro: l’Italia del basket non è più una comparsa. Con dedizione, visione e spirito di squadra, è pronta a scrivere nuove pagine nella storia dello sport internazionale.

















