Grimaldi Forum Monaco: 25 anni di impegno per uno sviluppo sostenibile e inclusivo

Da un quarto di secolo il Grimaldi Forum Monaco si distingue per il suo impegno verso un futuro sostenibile, integrando una gestione eco-responsabile del sito, una governance condivisa e progetti solidali che coinvolgono attivamente tutte le parti interessate. Guidato da un comitato di 18 collaboratori dedicati, questo percorso collettivo si inserisce nel contesto dell’ampliamento della struttura e del prestigio internazionale del Principato.

Tra le iniziative più significative, l’estensione del Grimaldi Forum è stata progettata e gestita secondo criteri eco-compatibili, ottenendo le certificazioni HQE e BREEAM, con un sistema di gestione tecnica centralizzata e l’utilizzo di acqua di mare per la climatizzazione, a conferma dell’attenzione per l’efficienza energetica e la tutela ambientale. Nell’ambito di una strategia a basse emissioni di carbonio, il centro propone bilanci di consumo ai propri clienti e punta a ridurre del 10% le proprie emissioni entro il 2025; circa il 15% dei dipendenti utilizza quotidianamente l’app BlaBlaCar Daily per gli spostamenti casa-lavoro, dimostrando un concreto impegno verso la mobilità sostenibile.

Il benessere dei dipendenti è al centro delle politiche aziendali: nei prossimi mesi saranno organizzati due workshop in collaborazione con il Centro Ospedaliero Principessa Grace (CHPG), dedicati alla sensibilizzazione sul dono del sangue e alla prevenzione del tumore al seno, rivolti a uomini e donne con dimostrazioni pratiche di autopalpazione. Inoltre, tutti i collaboratori saranno formati sull’uso responsabile e inclusivo dell’intelligenza artificiale generativa, affrontandone aspetti etici e rischi legati ai dati personali, per evitare disparità digitali. Sono state inoltre realizzate sessioni di formazione su gesti e posture per ridurre i rischi legati alla movimentazione di carichi pesanti, con la sperimentazione di esoscheletri di assistenza per migliorare la salute muscolo-scheletrica sul lavoro.

Sul fronte economico e sociale, il Grimaldi Forum sostiene attivamente iniziative locali di solidarietà, concedendo ai dipendenti una giornata lavorativa all’anno per partecipare ad attività associative. In meno di un anno, quasi un quarto del personale ha dedicato tempo ad accompagnare bambini in laboratori ludici, sostenere anziani, aiutare persone in difficoltà o promuovere la tutela ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla lotta contro lo spreco alimentare: in un anno sono state redistribuite quasi 3 tonnellate di cibo, rafforzando l’impegno contro la precarietà e valorizzando l’immagine del Grimaldi Forum come luogo d’eccellenza per cultura e convegni, anche attraverso campagne di comunicazione dedicate alla responsabilità sociale d’impresa.

Infine, l’attenzione all’accessibilità culturale si concretizza nell’esposizione estiva “COULEURS! Les chefs-d’œuvre du Centre Pompidou”, arricchita da una video-presentazione in lingua dei segni e da visite speciali per associazioni come AMAPEI, ARRIMAGE e Monaco Disease Power, garantendo così un’esperienza inclusiva e aperta a tutti. Con certificazioni ISO 14001 e ISO 20121 e l’appartenenza a importanti network internazionali, il Grimaldi Forum Monaco si conferma un modello virtuoso che coniuga innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale, puntando a un futuro sempre più verde, equo e partecipato.