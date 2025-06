Mougins si accende di musica: tutto pronto per la Festa della Musica 2025

Mougins si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto in occasione della Festa della Musica 2025, in programma sabato 21 giugno.

Dalle 18 a mezzanotte, le piazze e le vie del borgo saranno invase da note e ritmi di ogni genere: un’occasione imperdibile per vivere la città sotto una luce nuova, tra concerti gratuiti, DJ set, karaoke e danze country.





Il programma: cinque piazze, una città in festa

Coeur de Mougins – Cours des Arts (18 – 24)

La serata si apre con una maratona musicale all’insegna dell’interattività e del divertimento: blind test, karaoke e DJ set guidati da DJ Michaël Meyers scalderanno il cuore pulsante della città.



Place des Patriotes (19 – 24)

Alle 19 si esibiranno Elie e Alex, duo pop che darà il via alle danze. A seguire, dalle 21:30, spazio ai ritmi funk di Crossroads, per chiudere la serata con energia e groove.



Place du Commandant Lamy (19:30 – 22)

La raffinata voce di Alessandra, accompagnata da JC, porterà il jazz nel centro storico, in un’atmosfera elegante e suggestiva di fronte ai ristoranti locali.



Place Isnard (20 – 22,30)

Protagonista la musica country con i Texas Four, affiancati dai ballerini di Dippy Country, per un’immersione nella cultura musicale americana.



Place Albicocco (19 – 20)

Spazio ai giovani talenti: gli studenti dell’Ensemble di Musiche Attuali della Scuola di Musica di Mougins si esibiranno in un concerto ricco di entusiasmo e freschezza.



Mougins-le-Haut – Place des Arcades (20 – 24)

Il quartiere alto chiuderà la serata con un DJ set coinvolgente a cura di Julien Mancini, per ballare sotto le stelle fino a mezzanotte.



Una festa per tutti i gusti

Pop, jazz, funk, country e DJ set: la Festa della Musica 2025 a Mougins promette di soddisfare tutti i palati musicali, dai più giovani agli appassionati di generi più raffinati.

L’ingresso è gratuito, l’atmosfera è quella delle grandi occasioni. Non resta che lasciarsi trasportare dalla musica.