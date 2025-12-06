Il concerto di Natale 2025 è stato un successo

Sala gremita, applausi e un po’ di emozione per il Concerto di Natale organizzato dal Com.It.Es. di Monaco, in occasione delle Festività. Anche quest’anno, grazie al grande lavoro del Com.It.Es. presieduto da Ezio Greggio, è stata l’occasione per il tradizionale scambio di auguri. L’evento si è svolto giovedì 4 dicembre, presso l’Espace Leo Ferré nel Principato di Monaco ed è iniziato con l’esecuzione degli inni nazionali monegasco e italiano.

Presentato da Ezio Greggio, affiancato da Maurizio DiMaggio di Radio Monte Carlo, e con il Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia del Principato di Monaco, l’atteso evento ha visto l’intervento di S.E. Manuela Ruosi, Ambasciatore d’Italia a Monaco, che ha ringraziato la comunità italiana, formulando gli auguri per le Festività e per l’anno che sta arrivando.

In rappresentanza delle autorità monegasche, Jacques Pastor, Assessore al Comune di Monaco, si è rivolto al pubblico in italiano sottolineando il legame, l’importanza e le relazioni che uniscono, più di altre, la comunità monegasca e italiana. Tra le personalità presenti anche Adriano Aragozzini, organizzatore di eventi e di alcune edizioni del Festival di Sanremo.

Invitato sul palco da Ezio Greggio, l’ex Patron del Festival è stato accolto da un lungo applauso nella serata che ha dedicato il repertorio musicale a Domenico Modugno al quale Aragozzini era legatissimo: “Eravamo sempre insieme, dal 1964 e sino all’ultimo giorno della sua vita. È stato un grande autore e cantante. Per me, in particolare, Modugno è stato il più grande di tutti”.

Ezio Greggio ha avuto un pensiero per Ornella Vanoni, al quale si è aggiunto il ricordo di Aragozzini: “La sua voce unica, e poi la simpatia, la sensualità, la classe e lo stile, ne hanno fatto un’artista straordinaria”.

In prima fila con i membri del Com.It.Es. di Monaco, anche il sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola.

Prima del concerto c’è stato un momento per sorridere, strizzando l’occhio alla realtà con le battute garbate, ma incisive del comico Antonio D’Ausilio (Zelig e Made in Sud).

Il concerto Resta cu’mme è stato eseguito dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo. Tanti gli applausi nel ricordo di Domenico Modugno, per canzoni indimenticabili che hanno emozionato il pubblico, grazie alle interpretazioni di Peppe Voltarelli e del tenore Giuseppe Gambi.

Le canzoni in ordine di esecuzione:

Cosa sono le nuvole

Io Mammeta e tu

Notte di luna calante

Pizzica po

La lontananza

Malarazza

Piange il telefono

Piove (Ciao Ciao Bambina)

Resta cu’mme

Meraviglioso

Dio come ti amo

Tu si na cosa grande

Volare

Gli auguri del Presidente del Com.It.Es., Ezio Greggio, hanno concluso l’evento. L’ultimo momento musicale è con White Christmas e l’appello per un 2026 portatore di Pace.

Il Com.It.Es. di Monaco ringrazia tutti gli sponsor. Con la loro partecipazione e presenza hanno consentito l’organizzazione del Concerto di Natale 2025:

Banque Safra

BPS Suisse

Banca Popolare di Sondrio

CMB Compagnie Monegasque de Banque

Coletti Real Estate

Espresso Napoletano

Generali - Assicurazioni Giannotti

Gruppo Perris

Image In

Mama Shipping

Missione Antartica

Marine Partners Monaco SAM

Nemesis

Rodi e Novembre

Studio Associato Haute Studio

Radio Monte Carlo

Someco Groupe Abri



