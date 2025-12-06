 / Eventi

Eventi | 06 dicembre 2025, 19:00

Domani pomeriggio, alla Basilique Notre-Dame, concerto dell’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice

Appuntamento alle 15,30. L’ingresso è libero e gratuito

Basilique Notre-Dame

Domani, domenica 7 dicembre 2025, alle 15,30, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice, si esibirà in un concerto nella Basilique Notre-Dame a Nizza.

L’Orchestra proporrà questo programma:
Direction : François Leclaircie

Programma

  • Hansel et Gretel (Ouverture) – E. Humperdinck
  • Jésus que ma joie demeure – J.S. Bach
  • Orphée et Eurydice (Chœur der Seligen Geister) – C. W. Gluck
  • Molly on the shore – P. A. Grainger
  • Symphonie n°5 Op 64 (2ème et 3ème mouvements) – P. Tchaikowsky
  • Nabucco (Ouverture) – G. Verdi

L’entrata è libera e gratuita.

 

Beppe Tassone

