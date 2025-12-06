Domani pomeriggio, alla Basilique Notre-Dame, concerto dell’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice

Domani, domenica 7 dicembre 2025, alle 15,30, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice, si esibirà in un concerto nella Basilique Notre-Dame a Nizza.



L’Orchestra proporrà questo programma:

Direction : François Leclaircie

Programma

Hansel et Gretel (Ouverture) – E. Humperdinck

Jésus que ma joie demeure – J.S. Bach

Orphée et Eurydice (Chœur der Seligen Geister) – C. W. Gluck

Molly on the shore – P. A. Grainger

Symphonie n°5 Op 64 (2ème et 3ème mouvements) – P. Tchaikowsky

Nabucco (Ouverture) – G. Verdi

L’entrata è libera e gratuita.