Domani pomeriggio, alla Basilique Notre-Dame, concerto dell’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice

Domani, domenica 7 dicembre 2025, alle 15,30, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice, si esibirà in un concerto nella Basilique Notre-Dame a Nizza.
L’Orchestra proporrà questo programma:
Direction : François Leclaircie
Programma
- Hansel et Gretel (Ouverture) – E. Humperdinck
- Jésus que ma joie demeure – J.S. Bach
- Orphée et Eurydice (Chœur der Seligen Geister) – C. W. Gluck
- Molly on the shore – P. A. Grainger
- Symphonie n°5 Op 64 (2ème et 3ème mouvements) – P. Tchaikowsky
- Nabucco (Ouverture) – G. Verdi
L’entrata è libera e gratuita.