Al Museo di Antropologia Preistorica di Monaco: una conferenza per esplorare le relazioni millenarie tra Uomo e Animale

Conferenza «Le ossa degli animali, testimoni delle relazioni passate tra Uomo e Animale: indagini archeozoologiche» al Museo di Antropologia Preistorica di Monaco, con Manon Vuillien e Isabelle Rodet-Belarbi.

L’Associazione Monegasca di Preistoria invita il pubblico a partecipare alla conferenza «Le ossa degli animali, testimoni delle relazioni passate tra Uomo e Animale: indagini archeozoologiche», che si terrà giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 18:00 presso il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco (56 bis Boulevard du Jardin Exotique).

L’evento offrirà un’affascinante esplorazione dei legami tra le società umane e le risorse faunistiche nel corso della storia. Le relatrici saranno Manon Vuillien, archeozoologa e post-dottoranda CNRS presso l’UMR 7264 CEPAM – Università Côte d’Azur, e Isabelle Rodet-Belarbi, archeozoologa emerita INRAp, specialista delle interazioni uomo-animale dall’Antichità al Medioevo.

Durante la conferenza, le esperte presenteranno le loro ricerche sui resti faunistici, illustrando come ossa e reperti animali possano rivelare pratiche alimentari, allevamento, artigianato, riti funerari e altri aspetti culturali delle popolazioni antiche.

Manon Vuillien lavora all’intersezione tra scienze umane, naturali e formali, studiando i rapporti tra società umane e risorse faunistiche nel lungo periodo. Isabelle Rodet-Belarbi, con una carriera dedicata allo studio dei resti animali, ha approfondito i rapporti uomo-animale e le loro implicazioni sociali e simboliche nelle epoche romana e medievale.

La conferenza rappresenta un’opportunità unica per chiunque sia interessato a scoprire come l’archeozoologia contribuisca a comprendere meglio la storia delle relazioni tra uomo e animale. L’evento è organizzato dall’Associazione Monegasca di Preistoria.



Approfondimenti sul lavoro di Manon Vuillien: https://www.cepam.cnrs.fr/contact/manon-vuillien/