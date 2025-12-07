Superyacht Chef Competition 2026: al via le iscrizioni per la settima edizione

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la 7ª edizione della Superyacht Chef Competition, in programma giovedì 2 aprile 2026 presso lo Yacht Club de Monaco (YCM). L’evento, organizzato dal centro di formazione del Club, La Belle Classe Academy, in collaborazione con Bluewater, celebra l’eccellenza culinaria a bordo dei superyacht e valorizza un ruolo chiave nell’universo dello yachting di alta gamma. Gli chef interessati possono candidarsi tramite il modulo online dedicato.

Philippe Etchebest alla presidenza della giuria 2026

L’edizione 2026 sarà presieduta dallo chef Philippe Etchebest, due stelle Michelin e Meilleur Ouvrier de France, icona della gastronomia francese e simbolo di rigore tecnico, passione e precisione. Sarà affiancato da una giuria coordinata da Philippe Joannès, Meilleur Ouvrier de France e consulente culinare del YCM, insieme a Simon Ganache, responsabile eventi del Club, con il prezioso supporto di Frédéric Ramos, presidente dell’associazione Monaco Goût et Saveurs.

Un concorso per valorizzare una professione essenziale

Il ruolo dello chef a bordo è tra i più complessi del settore: spazi limitati, stoccaggio ridotto, forniture che cambiano a ogni scalo e una clientela internazionale dalle aspettative elevate. Si stima che nel mondo esistano circa 11.000 yacht oltre i 24 metri, il che significa migliaia di chef attivi ogni anno, molti dei quali provenienti dall’alta cucina.

Promuovere le carriere nel mondo dello yachting

Il concorso s’inserisce nella filosofia dell’Art de Vivre la Mer promossa dallo Yacht Club de Monaco e nella visione di Monaco, Capital of Advanced Yachting. Gli obiettivi principali sono due:

rendere omaggio agli chef come ambasciatori dello yachting di lusso;

incentivare nuove vocazioni in un settore ricco di opportunità professionali, che spaziano dal servizio al sommelier, dal bartending allo stewarding fino all’hotel management.

Una formula che mette in risalto creatività e capacità tecniche

La Superyacht Chef Competition riproduce condizioni operative reali, con un ritmo serrato e altamente tecnico. Il format prevede:

un cesto di ingredienti misteriosi rivelato pochi istanti prima dell’inizio;

cinque minuti per ideare un piatto originale;

obbligo di utilizzare tutti gli ingredienti, con penalità per sprechi;

l’aggiunta di un ingrediente a sorpresa scelto dal pubblico;

un premio speciale dedicato alla migliore presentazione.

Un modello breve ma intenso che riflette perfettamente le competenze richieste a bordo: flessibilità, creatività, sangue freddo, precisione, rispetto delle materie prime e capacità di gestione logistica.

La Belle Classe Academy: formazione e sviluppo professionale

Dal 2015, La Belle Classe Academy offre programmi di formazione dedicati all’arte del servizio di qualità in mare, tra cui il percorso internazionale IAMI Guest, con l’obiettivo di individuare talenti, promuovere le carriere e valorizzare la gastronomia come elemento centrale dell’esperienza a bordo.

Per ulteriori informazioni o per iscriversi alla competizione, gli chef possono consultare il modulo ufficiale disponibile online e presentare la loro candidatura:

https://form.jotform.com/252744344195360