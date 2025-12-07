“CATS” Incanta l’Opéra de Monte-Carlo: 22 Spettacoli tra Magia, Acrobazia e Passione

Dal 14 al 31 dicembre, l’Opéra de Monte-Carlo si trasforma in un palcoscenico magico con 22 rappresentazioni di CATS, il musical che ha conquistato il cuore del pubblico di tutto il mondo. In questa occasione straordinaria, gli spettatori avranno l’opportunità di immergersi nella storia dei Jellicle Cats e di vivere l’indimenticabile “Jellicle Ball”.

Una volta all’anno, durante una notte speciale, i Jellicle Cats si riuniscono per la loro celebrazione. Ognuno di loro spera di essere scelto dal saggio Old Deuteronomy per ascendere al misterioso “Heaviside Layer”, simbolo di speranza e rinnovamento. Tra i protagonisti spicca Grizabella, che, dopo lunghi anni di vagabondaggio, cerca la redenzione e desidera ritrovare il suo posto all’interno della tribù.

Con l’avvicinarsi delle feste di fine anno, CATS offre al pubblico un’esperienza senza tempo, ricca di magia, acrobazia e passione, dove musica, danza ed emozioni si fondono in uno spettacolo indimenticabile. Una celebrazione dell’amicizia, della speranza e della possibilità di una seconda occasione, che trasforma ogni serata in un evento unico per grandi e piccini.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria dell’Opéra de Monte-Carlo e online.

Non perdete l’occasione di vivere la magia di CATS, un classico intramontabile che continua a emozionare generazioni di spettatori.