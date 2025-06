Xavier Polycarpe in concerto a Monaco: un mix audace di pop, rock ed elettronica

Giovedì 19 giugno 2025 Xavier Polycarpe torna a esibirsi in una live session imperdibile, proponendo un mix originale e audace di generi musicali che spaziano tra pop, rock ed elettronica.

Dopo aver conquistato il pubblico con il gruppo Gush, infiammato le scene con Macadam Crocodile e lasciato il segno a The Voice 2023, l’artista monegasco si presenta ora in solo con un sound unico, organico, vivo, crudo e melodico, capace di trasmettere un’energia solare e febbrile sul palco.

L’appuntamento è al locale Apéromix, con apertura dalle 18:30 e live a partire dalle 20:30. L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione del tavolo al numero +377 9999 3000.

Per chi arriva in auto, è disponibile un parcheggio in loco con tariffa notturna a partire dalle 19:00, a 0,70 euro all’ora. Una serata da non perdere per immergersi in un universo musicale originale e coinvolgente.