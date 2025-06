Allerta caldo a Monaco: le autorità lanciano una campagna di prevenzione per proteggere la salute

Con l’arrivo delle prime ondate di calore, il Dipartimento degli Affari Sociali e della Salute della Principauté de Monaco ha avviato una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutta la popolazione. L’obiettivo è informare sui rischi legati all’esposizione alle alte temperature e promuovere comportamenti responsabili per evitare incidenti e proteggere la salute, soprattutto delle persone più fragili.

I rischi del caldo: chi è più esposto

Le alte temperature possono causare colpi di calore e disidratazione, soprattutto tra anziani, bambini, donne in gravidanza e persone con patologie croniche. Tuttavia, anche chi gode di buona salute – come sportivi e lavoratori all’aperto – non è immune se non adotta le giuste precauzioni.

Le regole d’oro per proteggersi dal caldo

- Bere frequentemente acqua, anche senza aspettare di avere sete.

- Rinfrescarsi regolarmente e mantenere freschi gli ambienti domestici.

- Evitare di uscire nelle ore più calde, fino alle 19.

- Scegliere attività leggere durante le ore calde.

- Non lasciare mai persone, bambini o animali in auto, neppure per pochi minuti.

- Indossare abiti leggeri, cappelli a tesa larga e occhiali da sole certificati CE.

- Applicare crema solare con protezione adeguata all’indice UV e rinnovarla ogni due ore e dopo ogni bagno.

Attenzione particolare a bambini, anziani e animali

Per gli anziani, è fondamentale controllare che si idratino a sufficienza: anche una variazione di un grado nella temperatura corporea richiede mezzo litro d’acqua in più al giorno. Chi è solo e ha più di 60 anni può contattare il Centro di Coordinamento Geriatrico di Monaco (+377 98 98 42 03) per ricevere assistenza.

I bambini e i neonati sono particolarmente a rischio: i segnali d’allarme includono febbre, pallore, sonnolenza, agitazione, sete intensa e perdita di peso. In caso di sintomi gravi (coscienza alterata, impossibilità a bere, febbre superiore a 40°C), chiamare immediatamente il 112.

Anche gli animali domestici soffrono il caldo: è importante garantire loro acqua fresca, ombra, evitare passeggiate su asfalto caldo e non lasciarli mai in auto. In caso di dubbi sullo stato di salute del proprio animale, consultare il veterinario.

Un’estate sicura è possibile

Le autorità ricordano che semplici gesti possono salvare vite e invitano tutti a restare vigili, aiutare i più fragili e adottare comportamenti responsabili. In caso di emergenza, il numero da chiamare è il 112.