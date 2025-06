Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

AURON

Iniziazione/scoperta nel contesto di un evento

Mercoledì 25 giugno 2025 dalle 10:30 alle 11:30.

Jardin de la crèche Les Marmottes



BEAULIEU SUR MER

Mostra di JEAN CANE – L’atelier Beaulieu-sur-Mer

Fino al 24 Giugno 2025

L'Atelier - Beaulieu-sur-Mer

50 bd Maréchal Leclerc



Mostra “L’Or du Temps” – Villa Kérylos

Fino al 21 Settembre 2025

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BEAUSOLEIL

Forum "Vivere bene in pensione"

Giovedì 19 giugno da 10:00 a 16:00

Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques,

6/8 avenue Général Leclerc



Laboratori di scambio culturale

Tutto l'anno

Ateliers d'échanges,

Immeuble "Le Centre",

Salle Saint-Cyr



BREIL SUR ROYA

Partita della musica

Sabato 21 giugno da 18:30 a 21:30

Concerto

Place Brancion, Place Brancion



CAGNES SUR MER

Festival musicale a Cagnes-sur-Mer

Sabato 21 giugno 2025.

Cagnes-sur-Mer



CANNES

Festival Arts Frayère

2e édition

Giovedì19 giugno 2025

Horaire(s) :

De 14h à 17h

MJC Giaume

7 avenue Pierre de Coubertin



Visite du quartier Saint-Nicolas

Giovedì19 giugno 2025

Horaire(s) :

9h30

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Théâtre - Bouc émissaire

Venerdì 20 giugno 2025

Horaire(s) :

21h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Notre quartier en fête

Venerdì 20 giugno 2025

Horaire(s) :

De 16h30 à 19h30

Marché provençal de La Bocca

Place Paul Roubaud



Événement sportif - Cannes Showdown

Da sabato 21 giugno 2025

a domenica 22 giugno 2025

Horaire(s) :

Samedi 21 : de 8h à 20h30

Dimanche 22 : de 8h à 18h

Palais des Victoires

2 avenue Maurice Chevalier



Moments musicaux de Forville

Domenica22 giugno 2025

Horaire(s) :

De 11h30 à 12h15

Kiosque à musique

Allées de la Liberté - Charles de Gaulle



Concert - Panorama baroque

Domenica22 giugno 2025

Horaire(s) :

à partir de 18h

Église protestante unie de Cannes

7 rue Notre-Dame



Animations - Métiers du social et de la santé

Martedì 24 giugno 2025

Horaire(s) :

9h30

Maison de retraite Les Gabres - EHPAD

8 rue René Dunan



Concert - Couleurs celtes

Mercoledì 25 giugno 2025



Horaire(s) :

à partir de 19h30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Festival - Cannes Lions 2025

Festival international de la créativité

Fino a venerdì 20 giugno 2025

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Visites guidées du Fort Royal

Fino a martedì 30 septembre 2025

Horaire(s) :

Lun > Dim : 10h > 17h45 (plusieurs visites par jour)

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



Mostre - Esposizioni

Exposition internationale des artistes

Fino a domenica 22 giugno 2025

Horaire(s) :

De 15h à 19h

Nocturnes sur demande.

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Exposition Batman

Fino a sabato 28 giugno 2025

Horaire(s) :

Du mercredi au sabato de 10h à 18h et le mardi de 10h à 19h

Pôle culturel municipal Cannes République

Bibliothèque - Médiathèque Romain Gary

Place Taras Chevtchenko - Commandant Maria



Le mois du comics

Fino a sabato 28 giugno 2025

Médiathèque Noailles



Exposition- Créations publiques

Fino a domenica 6 luglio 2025

Allées de la Liberté



Marcel Pagnol et le secret du Masque de fer

Fino a Domenica 31 agosto 2025

Horaire(s) :

Lun > Dim : 10h > 17h45

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance

Fino a domenica 21 settembre 2025

Horaire(s) :

Juillet et août : tous les jours de 10h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles

Fino a domenica 4 gennaio 2026

Horaire(s) :

Du mardi au Domenica : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles

Fino a lunedì 5 gennaio 2026

Horaire(s) :

Du mardi au Domenica : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



CAP D’AIL

Les lumières du Voyage, Olivier Desvaux - Esposizione

Fino al 21 Settembre 2025

Villa Les Camélias

Avenue Raymond Gramaglia



CASTELLAR

Galerie d'Art La Renaissance: mostra collettiva di artisti

Fino al 31 dicembre

Galerie d'Art La Renaissance, 9 place Clemenceau



GORBIO

Esposizioni d'arte contemporanea del pittore indiano Raza

Fino al 30 novembre

Château des Lascaris, 16 Rue du Château



LA BRIGUE

Concerto degli studenti della Roya Académie

Venerdì 20 giugno da 17:00 a 18:00

Place de Nice



Festival dell'Arte Urbana

21 giugno > 22 giugno

places du village



Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Fino al 19 ottobre

Tutti i giorni della settimana ore 10 – 12,30 e 14 – 17,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LA COLMIANE

Journée Pêche à la mouche La Colmiane

Sabato 21 giugno dalle 9 alle 16.

Journée pêche à la mouche au Lac de La Colmiane

Lac de La Colmiane



LA GAUDE

On connait la chanson - Esposizione

Fino al 3 Luglio 2025

Centre culturel La Coupole

7396 route de Cagnes



LA TURBIE

Fête de la Musique : le Brésil à La Turbie !

Sabato 21 giugno a 20:00

Place Théodore de Banville,



LEVENS

Feu de la Saint Jean

Martedì 24 giugno 2025

Orari di apertura il martedì dalle 19 alle 23.

La Colline



MENTON

Lavoir théâtre - Les Champignons de Paris

Venerdì 20 giugno da 20:30 a 21:50

Le Lavoir Théâtre de Menton, 63 boulevard du Fossan



Festa della musica

Sabato 21 giugno da 18:00 a 00:00

Menton



Vide grenier de l'Amicale des plaisanciers de Menton

Domenica 22 giugno

Mercatino dell'usato

Parking Rondelli



Apertura della Casa dou Païgran

Fino al 25 ottobre 2025

5 rue Mattoni, à 2 pas de la Basilique Saint Michel, 06500 Menton

Ogni sabato dalle 14 alle 18

La Capeline de Menton



Mostre - Esposizioni

Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Fino al 27 agosto 2025

Galerie des Musées,

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Mostra: un omaggio all'ex equipaggio di Calypso

Fino al 30 dicembre 2025

Musée de Préhistoire régionale,

place Lorédan Larchey



Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Fino al 27 agosto 2025

Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Galerie des Musées, Palais de l'Europe,

8 avenue Boyer



Mostra "I colori del fogliame"

Fino al 31 marzo 2026

Avenue Saint Jacques



Visite guidate

Visita e passeggiata al mercato del villaggio Roquebrune Cap Martin

Giovedì 19 giugno da 08:35 a 12:15

Office de Tourisme de Menton, 8 avenue Boyer



Visita guidata: L'Impérial

Giovedì 19 giugno da 10:00 a 11:30

L'Impérial, 9 avenue de la Madone



Visita guidata: Mentone Art Déco

Mercoledì 25 giugno da 10:00 a 10:45

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Visita guidata alle mostre

Mercoledì 25 giugno da 14:30 a 15:15

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Visita guidata: Basilica di Saint-Michel

Fino al 26 agosto

Basilique Saint-Michel Archange de Menton,

Parvis de la basilique Saint-Michel,

Place de l'église



Visita guidata: "La Belle Epoque" (La Belle Epoque)

Mercoledì 18 giugno da 10:00 a 11

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere

Tutto l'anno il giovedì alle 10,15

Fiori/piante

Jardin du Val Rahmeh,

Avenue Saint Jacques



Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau

Tutto l'anno il lunedì e il sabato alle 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III,



Visite guidée : Le jardin Serre de la Madone

Tutto l’anno

Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30

Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio



Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata

Tutto l'anno

Prodotti locali

Maison Herbin

2 rue du Vieux Collège



Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise

Tutto l'anno

La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



Visita guidata e pasto in stile rustico presso La Ferme des Citrons

Tutto l’anno – Dal lunedì al sabato ore 9,50 - 15

66 avenue des Alliés



MONACO

Exhibition - "The Unique Show: Luxury Monte-Carlo"

Da giovedì 19 a sabato 21 giugno 2025

Sea Club - Le Méridien Beach Plaza

20 Av. Princesse Grace



Les Ballets de Monte-Carlo - "ACADEMY GALA"

Da venerdì 20 alle 19.30,a sabato 21 giugno 2025

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



Gastronomy - "Festival des Etoilés Monte-Carlo 2025"

Venerdì 20 giugno 2025, alle 19.30

Le Louis XV – Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris

Place du Casino



Collettivo Immaginario

Dalle venerdì 20 alle 21h di sabato 21 giugno 2025

La Note Bleue

Plage du Larvotto - Avenue Princesse Grace



OPMC - "Symphonic Concert"

Domenica 22 giugno 2025, alle 18h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Mostre - Esposizioni

"Il était une première fois". 40th Anniversary of the Stade Louis-II

Fino a domenica 31 agosto 2025

Stade Louis II

7, avenue des Castelans



Exposition - "L’Effet Papillon"

Fino a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "The Butterfly Effect" - eSPOSIZIONE

Funo a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino a mercoledì 31 dicembre 2025

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"

Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Fêter l’an 2000 : l’incroyable pique-nique - Conferenza

Giovedì 19 giugno 2025 alle 18:30.

Palais de l'Agriculture

113 Promenade des Anglais



Festival International de Commedia dell’arte de Nice – 10ème édition

Fino al 05 Luglio 2025

Nice



Couronne – Stand-up Julien Vinh

One man Show / One woman show

Venerdì 20 giugno 2025 alle 20.

Le porte aprono alle 18:00.

Château de Crémat

442 chemin de Crémat



Festival de Tragédies

Dal venerdì 20 a sabato 21 giugno 2025 alle 21.

Domenica 22 giugno 2025 alle 19.

Dal martedì 24 a mercoledì 25 giugno 2025.

Dal venerdì 27 a sabato 28 giugno 2025.

Domenica 29 giugno 2025 alle 19.

Lunedì 30 giugno 2025 alle 21.

Giovedì 3 luglio 2025 alle 19.



Trio de commedia – Festival International de Commedia dell’Arte - Teatro

Venerdì 20 giugno 2025 alle 20.

Jardin de la place Arson

Da venerdì 4 a sabato 5 luglio 2025 alle 20.

Arènes de Cimiez

Avenue des Arènes de Cimiez



Abysses – Festival de Tragéides - Teatro

Venerdì 20 giugno 2025 alle 21.

Sabato 21 giugno 2025 alle 21.

Arènes de Cimiez



Carmen Street – D’après Georges Bizet - Opera

Da sabato 21 a domenica 22 giugno 2025 alle 15.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



Broadway nous voilà ! - Spettacolo

Sabato 21 giugno 2025 alle 20:30.

Espace Laure Ecard

50 boulevard Saint-Roch



Lettres à mes amants – Festival International de Commedia dell’Arte - Teatro

Sabato 21 giugno 2025 alle 15:30.

Palais Lascaris

15 rue droite



Superhéros – Festival International de Commedia dell’Arte - Teatro

Domenica 22 giugno 2025 alle 18.

Théâtre de La Semeuse

2 montée Auguste Kerl



Lecture de Agatha – Par Charles Berling et Bérengère Warluzel - Spettacolo

Domenica 22 giugno 2025 alle 19.

Château de Crémat

442 chemin de Crémat



Wyomong Ambassadors of Music – Chorale, Harmonie et Orchestre de Chambre - Concerto

Domenica 22 giugno 2025 alle 14:30.

Kiosque à Musique



De la danse à la transe - Concerto

Domenica 22 giugno 2025 alle 18.

Eglise Anglicane

11 rue de la Buffa



Airbourne – Concerto

Lunedì 23 giugno 2025 alle 20

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta

Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais



Phèdre – Festival de Tragédies - Teatro

Martedì 24 giugno 2025 alle 21.

Mercoledì 25 giugno 2025 alle 21.

Arènes de Cimiez



L’homme et la mer

Fino al 28 giugno 2025, ogni giorno.

Divers lieux de Nice



L’Impasse Comedy Club

Fino al 31 dicembre 2025 - Tutti i mercoledì alle 20:30.

Théâtre de l'Impasse



Arton – Laurent Lecuelle

Fino a domenica 22 giugno 2025

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 14:30 alle 18:30.

Galerie Ferrero

17 rue Droite



Mostre – Esposizioni

Arton – Laurent Lecuelle - Esposizione

Fino al 22 Giugno 2025

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 14:30 alle 18:30.

Galerie Ferrero

17 rue Droite



La biodiversité marine sur la Côte d’Azur

Fino al 25 Giugno 2025

Maison de l'environnement

31 avenue Castellane



La biodiversité marine sur la Côte d’Azur

Fino al 25 Giugno 2025

Maison de l'environnement

31 avenue Castellane



Moana Fa’ a’ Aro

Fino al 27 Giugno 2025

Villa Cameline - Maison Abandonnée

43 avenue Monplaisir



L’homme qui peint – Raymond Moretti

Fino al 29 Giugno 2025

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



Liquid Grounds

Fino al 30 Giugno 2025

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Jean Toche – Fragments de mémoire (1930-1944) - Esposizione

Fino al 4 Luglio 2025

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 18. tranne 1° gennaio, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° maggio, 8 maggio e 25 dicembre.

Archives Nice Côte d'Azur - Palais de Marbre

7/9 av de Fabron



Au fil de l’eau – L’Homme et la Mer

Fino al 25 Luglio 2025

Bibliothèque Raoul Mille

33 avenue Malaussena



Le chant des sirènes

Fino al 23 Agosto 2025

Le 109

89 Route de Turin



Ugo Schiavi – La Zone de Minuit

Fino al 24 Agosto 2025

Le 109

89 Route de Turin



Becoming Ocean : a social conversation about the ocean

Fino al 24 Agosto 2025

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Océan, mère des Hommes – L’Homme et la Mer

Fino al 31 Agosto 2025

Bibliothèque Romain Gary

21 Boulevard Dubouchage



Les Particules, le conte humain d’une eau qui meurt - Esposizione

Fino al 07 Settembre 2025

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Matisse Méditerranée(s)

Fino al 08 Settembre 2025

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Magnus Hirschfeld en exil

Fino al 20 Settembre 2025

Librairie Vigna

3 rue Delille



Sirènes et Merveilles – Peuples des mers - Esposizione

Fino al 21 Settembre 2025

Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso il martedì.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



Nice, du rivage à la mer - Esposizione

Fino al 21 Settembre 2025

Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



La quadrature du cercle – Anne-Laure Wuillai - Esposizione

Fino al 22 Settembre 2025

Palais Lascaris

15 rue Droite



De verre et de pierre – Chagall en mosaïque

Fino al 22 Settembre 2025

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Quand la mer nous parle – Étudier et protéger le patrimoine sous-marin - Esposizione

Fino al 26 Settembre 2025

Musée d'Archéologie Nice - Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



Raoul Dufy, le miracle de l’imagination

Fino al 28 Settembre 2025

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



Mers et Mystères – Laurent Ballesta - Esposizione

Fino al 28 Settembre 2025

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Des hommes préhistoriques à la plage - Esposizione

Fino al 28 Settembre 2025

Musée de Préhistoire - Terra Amata

25, boulevard Carnot



Les reliques de l’écume – Racca Vammerisse

Fino al 28 Settembre 2025

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



L’océan vivant - Esposizione

Fino al 30 Settembre 2025

Promenade du Paillon

Plassa Carlou Aubert



Mostra “Bao Vuong, dietro le onde” - Esposizione

Fino al 19 Ottobre 2025

Musée départemental des arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



Biennale des Arts et de l’Océan

Fino al 31 Ottobre 2025

Divers lieux de Nice



Un parcours d’oeuvres d’art dans l’espace public – Biennale des Arts et de l’Océan

Fino al 31 Ottobre 2025

Promenade des Anglais - Promenade du Paillon 1



Au temps du grand-maître Jean-Paul de Lascaris – Nice, Malte et la Méditerranée

Fino al 03 Novembre 2025

Palais Lascaris

15 rue Droite



Mostra “Azione! – Lo sport nel cinema

Fino al 16 Novembre 2025

Musée National du Sport

6 allée Camille Muffat - Stade Allianz Riviera



115°5, la Baie des Anges ou l’évolution du paysage

Fino al 30 Novembre 2025

Centre du Patrimoine De Nice

Le Sénat

14 rue Jules Gilly



Henri Matisse – Chemin de Croix

Fino al 19 Gennaio 2026

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



ROQUEBILLIERE

Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



ROQUEBRUNE – CAP MARTIN

Festa della musica

Sabato 21 giugno da 19:00 a 23:30

Place du marché de Carnolès



SAINTE AGNES

Visita guidata del Forte Maginot di Sainte-Agnès

Fino al 30 settembre 2025

Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica dalle 10 alle 16

Village



SAINT ETIENNE DE TINEE

“OWLS – Chouettes et hiboux d’Europe” - Esposizione

Fino al 30 Settembre 2025

Chiuso il lunedì.

Maison du Parc

Quartier de l'Ardon



SAINT JEAN CAP FERRAT

Fête de la Saint-Jean

Da venerdì 20 a martedì 24 giugno 2025.

Dans le village



Découverte des arts anciens : la céramique et le travail au tour de potier

Sabato 21 giugno 2025

Orari di apertura ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.

Interiors by K

Quai Virgile Allari



Exposition “Saint-Jean fait son cinéma”

Fino al 29 Giugno 2025

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



Exposition Père & Fils

Dal 19 Giugno a 08 Luglio 2025

Espace Namouna

Promenade des Arts

6 avenue Denis Séméria



SAINT LAURENT DU VAR

Soupe au pistou et Fête de la Saint-Jean

Martedì 24 giugno 2025 alle 19:30.

Place Adrien Castillon



SAINT MARTIN VESUBIE

Animation musicale spécial fête de la musique

Sabato 21 giugno 2025 dalle 18 alle 22:30.

Village



Découverte de la faune et de la flore du Parc national

Domenica 22 giugno 2025 dalle 9:30 alle 17.

Parking supérieur du Boréon



Conférence – « Les 80 ans de l’Authion »

Mercoledì 25 giugno 2025 dalle 14 alle 16.

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



Exposition – « Au temps des dinosaures »

Fino al 28 Giugno 2025

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



SAORGE

Festa della musica

Sabato 21 giugno a 20:00

Place de l'Ecole



Mercato contadino di Saorge

Tutto l'anno il sabato mattino

Place Ciapagne



Conférence Animaux Totem Amérindiens

Fino al 29 Novembre 2025

Chambre d'hôtes Les Murès

Quartier des Murès

Route de La Colmiane

Saint Dalmas



SOSPEL

Festival della musica

Venerdì 20 giugno a 19:00

Festival della musica

Place des Platanes



Mostra di ceramica e pittura

Fino al 9 agosto

Chapelle des Pénitents Gris



Mostra

Fino al 31 agosto

Chapelle des pénitents gris, 06380 Sospel



TENDE

Soirée musicale au Bar Edelweiss

Venerdì 20 giugno a 19:00

Festa della musica

Bar Edelweiss - Chez Jacky, 75 Av. du 16 Septembre 1947



Exposition "Instantanés. Photographies de la Roya de 1900 à 1950"

Fino al 31 ottobre

Musée départemental des Merveilles,

venue du 16 Septembre 1947



Exposition "Cumerciàa. Economie alpine et vie commerciale dans la Haute Roya du XIXe au XXe siècle"

Fino al 31 ottobre

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Fête de la musique - Découverte de l'archéolutherie médiévale

Sabato 21 giugno da 16:00 a 17:30

Musée départemental des Merveilles, Avenue du 16 Septembre 1947



Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"

Fino al 31 dicembre

Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"

Galerie J.-G. Inca, Place Ponte



Percorsi d'arte nella Valle della Roya, "Prospettive

Tutto l’anno e tutti i giorni

Hôtel-restaurant Le Prieuré, Rue Jean Médecin, Saint Dalmas de Tende



VALDEBLORE

Fête de la Musique à Valdeblore

Serata danzante

Sabato 21 giugno 2025 dalle 16 alle 0.

Comptoir de Joséphine

La Bretelle



Exposition “Palette – Le musée des couleurs” Médiathèque Valdeblore

Fino al 3 Agosto 2025

Médiathèque - Salle du Clôt

La Bolline



VENCE

Étoiles grandeur nature

Dal 20 Giugno a 19 Settembre 2025

Col de Vence



Fête de la musique à Vence

Ballo

Sabato 21 giugno.

Fino al 25 Giugno 2025

Galerie Bleue

3, descente des Moulins



Mostra “Chagall, gli anni veneziani. Un rinascimento mediterraneo”

Fino al 02 Novembre 2025

Musée de Vence

2 place du Frêne



VILLEFRANCHE SUR MER

La Crème Festival

Da venerdì 20 a domenica 22 giugno 2025 dalle 18 alle 23:59.

3 giorni di lives, attività all'aria aperta.

Nella Cittadella, nella spiaggia delle Marinières.

La Citadelle - Place Philibert

plage des Marinières



Représentation de l’Académie Internationale des Arts du Spectacle de Versailles

Mercoledì 25 giugno 2025 alle 21.

"La Dame de chez Maxim"

de Georges Feydeau

Place Félix Poullan



Concerti al Trinquette Jazz Club

Fino al 21 dicembre 2025

Concerto domenica alle 20:00.

La Trinquette Jazz Club

30 avenue Général de Gaulle

Port de la Darse