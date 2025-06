Allerta Ozono nelle Alpi Marittime: scattano misure anti-inquinamento

A causa delle temperature elevate degli ultimi giorni, le Alpi Marittime hanno attivato il livello 1 di allerta per l'inquinamento da ozono a partire da questo venerdì, 20 giugno. In risposta, la prefettura ha reso note diverse disposizioni, entrate in vigore giovedì, tra cui una diminuzione di 20 km/h sui limiti di velocità su determinate arterie stradali.

Questa regolamentazione della velocità interessa esclusivamente le strade con limiti superiori ai 70 km/h. A titolo di esempio, su un'autostrada precedentemente limitata a 130 km/h, la velocità massima consentita sarà di 110 km/h. Analogamente, su una strada dipartimentale con un limite di 90 km/h, i veicoli non potranno superare i 70 km/h.

Consigli per i Trasporti e Altre Precauzioni

Sul fronte dei trasporti, le autorità raccomandano di limitare gli spostamenti non essenziali e di privilegiare l'uso dei mezzi pubblici o il car-pooling. L'attivazione del primo livello di allerta implica anche ulteriori provvedimenti, come il divieto di bruciature all'aperto, il posticipo delle dispersioni agricole di fertilizzanti e il rinvio dei lavori che prevedono l'utilizzo di sostanze nocive.

L'Ozono in Aumento

Già da giovedì, la qualità dell'aria nelle Alpi Marittime ha subito un marcato deterioramento. La Prefettura delle Alpi Marittime ha illustrato la situazione in un comunicato, dichiarando che "una elevata concentrazione di ozono ha interessato il dipartimento sin da questa mattina. Tale concentrazione continua a crescere nel pomeriggio e a compromettere la qualità dell'aria, in concomitanza con le alte temperature e l'intensa irradiazione solare, fattori che favoriscono i processi fotochimici responsabili della formazione dell'ozono."

Va inoltre notato che, nella medesima area, anche i dipartimenti delle Bouches-du-Rhône e del Vaucluse sono stati posti in allerta di livello 1 per l'inquinamento da ozono. Il Var e le Alpes-de-Haute-Provence, invece, restano soggetti a una procedura di informazione-raccomandazione.