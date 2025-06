T’Cap torna sulla Promenade: il triathlon per tutti che abbatte le barriere

Lo sport che unisce e non divide torna a prendersi la scena sul lungomare più famoso della Costa Azzurra.



Oggi, domenica 22 giugno, dalle 9 alle 17, la Promenade des Anglais ospita la quarta edizione di “T’Cap – Triathlon Pour Tous”, il primo triathlon inclusivo d’Oltralpe, pensato per abbattere ogni barriera e costruire un’esperienza di condivisione e partecipazione.



Organizzato dall’associazione T’CAP con il supporto della Città di Nizza e numerosi partner locali, l’evento cresce anno dopo anno: dai 304 iscritti del 2022, ai 505 previsti per l’edizione 2025.

Un successo celebrato anche dalle istituzioni: T’Cap ha ricevuto quest’anno il Premio “Coup de Cœur” durante le Victoires du Sport promosse dal Comune.





Un triathlon su misura, senza cronometro

Niente competizione, stress o tempi da battere: il T’Cap è un triathlon non cronometrato, pensato per adattarsi alle possibilità e ai ritmi di ciascun partecipante. Le prove, nuoto, bicicletta e corsa, si modellano sulle capacità individuali:





Nuoto: da un semplice tuffo fino a 200 metri

Bici: da pochi metri a 12 chilometri

Corsa: da 50 metri a un massimo di 6 chilometri

Tutti, con o senza disabilità, possono affrontare le sfide accompagnati da uno dei 200 volontari e con attrezzature messe a disposizione: kayak, galleggianti, tricicli, tandem, handbike e altro ancora. L’obiettivo? Superare sé stessi, non gli altri.



15 ondate di partenza per un evento inclusivo

Sono previste 15 partenze a cadenza semioraria, dalle 9 alle 16, con circa 40 atleti per volta, ognuno impegnato nel proprio percorso personale.

Un’occasione per ribadire la vocazione sportiva di Nizza, culla europea del triathlon fin dal 1982, oggi rappresentata da 8 club e 365 tesserati, in una disciplina che in Francia conta 60.000 iscritti.



Sport per tutti, anche fuori dal tracciato

A fare da cornice alla manifestazione, un villaggio sportivo inclusivo accoglierà il pubblico con una decina di attività aperte a tutti, organizzate da club che, per l’occasione, si impegnano a proporre pratiche accessibili e inclusive.