Saldi d’Estate 2025: al via dal 25 giugno, caccia agli sconti fino al 22 luglio

L’estate francese si accende con l’avvio ufficiale dei saldi di stagione: il calendario stabilisce l’inizio per domani, mercoledì 25 giugno 2025 alle ore 8, con chiusura fissata per martedì 22 luglio 2025.



Tuttavia, non mancano le eccezioni: in alcuni dipartimenti e collettività, le date possono variare secondo disposizioni locali. In Corsica, ad esempio, verranno avviati il 9 luglio e termineranno il 5 agosto 2025.



La regola generale prevede che i saldi inizino l’ultimo mercoledì di giugno, a meno che questa data non cada oltre il 28 del mese: in quel caso, l’inizio viene anticipato al penultimo mercoledì.





E-commerce, stesse regole del commercio tradizionale

Anche le vendite online si allineano alle scadenze stabilite per i negozi fisici.

Indipendentemente dalla sede dell’azienda, i siti di e-commerce sono tenuti a rispettare le stesse date e condizioni promozionali dei punti vendita al dettaglio.



I prodotti: trasparenza e legalità

Non tutto può essere scontato all’ultimo minuto.



Le merci in saldo devono essere state messe in vendita e pagate almeno un mese prima dell'inizio ufficiale delle promozioni. È espressamente vietato introdurre nuovi articoli appositamente per i saldi senza averli precedentemente commercializzati.



All’interno del negozio, la distinzione tra articoli scontati e non scontati deve essere evidente: etichette chiare, esposizione separata, segnaletica visibile.



Sconti reali, non gonfiati. Attenzione anche ai prezzi.



Il venditore ha l’obbligo di indicare chiaramente lo sconto rispetto a un prezzo di riferimento reale, che deve essere giustificabile: può trattarsi del prezzo più basso praticato nel mese precedente o del prezzo raccomandato dal produttore. È severamente vietato aumentare artificiosamente i prezzi prima dei saldi per simulare un ribasso più allettante.



Inoltre, le riduzioni pubblicizzate devono essere effettivamente applicate: non farlo costituisce pubblicità ingannevole, perseguibile a norma di legge.



Pubblicità e obblighi di legge

Ogni campagna pubblicitaria che promuove i saldi deve indicare chiaramente la data di inizio e specificare se riguarda solo parte dell’assortimento. In caso di violazioni, le sanzioni possono arrivare a 1.500 euro di multa.