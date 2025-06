Sotto le stelle del Principato, il Carnevale estivo di U Sciaratu rende omaggio all’America

Monte-Carlo si veste di rosso, bianco e blu per l’edizione 2025 di U Sciaratu, il carnevale estivo più atteso sulla Rocca, che quest’anno si svolge giovedì 4 luglio, in concomitanza con la Festa dell’Indipendenza americana. Un connubio perfetto di allegria, folclore e spirito internazionale che promette di far vibrare il cuore del Principato.

Dalle 18.30, la città si anima con colori, sorrisi e profumi d’oltreoceano: artisti di strada, truccabimbi, scultori di palloncini e bancarelle di popcorn e zucchero filato daranno vita a un percorso incantato tra le vie storiche. Famiglie, visitatori e curiosi potranno lasciarsi trascinare da una girandola di spettacoli e passeggiate animate, per un inizio di serata che si preannuncia magico.

Alle 22.00, occhi puntati sulla Place de la Mairie, dove la pista si accende con un grande ballo sotto le stelle, guidato da un DJ pronto a scaldare la notte con ritmi frizzanti e atmosfere festose.

Come ogni anno, il Dipartimento di Animazione della Città ha curato ogni dettaglio per offrire alla comunità una serata indimenticabile, all’insegna della convivialità e della tradizione.

Monaco, ancora una volta, è pronta a stupire… con un pizzico di stelle e strisce in più.