Il Palais de Marbre: gioiello nascosto di Nizza tra arte, storia e giardini incantati (Foto)

Un angolo di meraviglia a pochi passi dalla Promenade des Anglais

La proposta di oggi, firmata Patrizia Gallo e il suo gruppo culturale Le Potager de la Fantasie, è una passeggiata alla scoperta di uno dei tesori meno conosciuti ma più affascinanti di Nizza: il cosiddetto Palais de Marbre e il suo giardino storico.



Situata al numero 9 di avenue de Fabron, la villa è oggi sede degli Archivi municipali, ma anche palcoscenico di eventi culturali temporanei, come la mostra "Jean Toche. Fragments de mémoire" e l'esposizione "Sirènes et Merveilles – Peuples des mers".



Inoltre si può visitare e ammirare il Museo d’Arte Naïf.



Mostra su Jean Toche

Una villa da favola tra marmo e musica

Costruita tra il 1872 e il 1879 su progetto dell’architetto nizzardo Sébastien-Marciel Biasini, la villa fu commissionata da Ernest Gambart, celebre mercante d’arte belga e mecenate, che acquistò la proprietà dal banchiere Honoré Gastaud.

Il soprannome Palais de Marbre si deve al lussuoso rivestimento esterno, realizzato con ventisette carichi di marmo di Carrara trasportati via mare.



Sulla facciata campeggia un verso di John Keats: «A thing of beauty is a joy for ever» (Un oggetto di bellezza è una gioia eterna), frase che riflette l’anima della dimora e del suo proprietario, amico e protettore della pittrice Rosa Bonheur.



All’interno, la villa ha conservato parte degli arredi originali: stucchi, specchi, boiserie e il celebre salone musicale, dove un tempo si tenevano concerti molto apprezzati.



Parc d'Indochine

Un giardino da sogno, oggi testimone del tempo

Il parco che circonda la villa, oggi in parte ridisegnato "alla francese", era un tempo un giardino all’inglese ricco di cedri, palme, cipressi, eucalipti, una serra di 120 metri e una grotta artificiale che creava effetti scenografici mozzafiato.



Oggi, di quell’universo botanico sopravvivono solo alcuni elementi: un laghetto ornamentale, siepi di bosso, cipressi ordinati e un’atmosfera di raffinata quiete che rende il luogo una meta ideale per chi desidera un viaggio tra natura, arte e memoria storica.



Musée d'Art Naif

Informazioni utili

Indirizzo: 9, avenue de Fabron, 06200 Nice

Ingresso: gratuito

Orari: consultare il sito ufficiale della città di Nizza

Telefono: 04 93 86 77 44

Un angolo sorprendente e ancora poco frequentato che merita di essere scoperto, vissuto e raccontato.