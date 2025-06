Monaco, un capolavoro di attrazione: il Private Label punta sull'arte per conquistare i ricchi del Mondo

Il Monaco Private Label (MPL) ha scelto l'arte come nuova leva di seduzione, organizzando un summit a cui hanno partecipato circa cento dei suoi membri. L'obiettivo? Mettere in risalto le eccezionali attrattive artistiche della Principauté per un'élite facoltosa. L'evento ha saputo bilanciare competenza indiscussa e una riservatezza molto apprezzata. È stato infatti in una sala appartata del Monte-Carlo Bay che il MPL ha tenuto il suo sedicesimo vertice annuale, un appuntamento imperdibile per gli addetti ai lavori promosso da questa rete. Emanazione diretta del governo monegasco, il MPL riunisce una comunità di 2.000 membri ad alto potenziale provenienti da circa sessanta paesi. Tutti coltivano un legame speciale con Monaco, un rapporto che il team del Private Label nutre con l'intento di incoraggiarli a stabilirsi nella Principauté. Questo summit annuale offre un'occasione per accoglierli attorno a un tema specifico, quest'anno dedicato alle collezioni d'arte.

"Mostrare tutta la ricchezza del nostro ecosistema"

"Questo è il nostro unico evento nella Principauté che non è legato a un grande appuntamento sportivo ed è concepito per interessare tutti i nostri membri," ha spiegato Chloé Boscagli, responsabile della Cellula Attrattività e del Monaco Private Label. Solitamente, i team del MPL viaggiano per il mondo organizzando eventi esclusivi sotto l'egida di Monaco per una clientela selezionata. Oppure accolgono questi stessi clienti nella Principauté in occasioni speciali: il Gran Premio, il Masters di tennis, lo Yacht Show.

Lunedì, il focus era sull'arte per i circa 160 ospiti che hanno risposto all'invito, arrivati in particolare da Grecia, Singapore e India. Davanti a loro, figure di spicco del mondo culturale, mecenati e collezionisti hanno preso la parola per analizzare il mercato dell'arte e la sua economia nel microcosmo monegasco.

"Un evento di questo tipo ci permette di massimizzare le proposte e di mostrare, che è la vera posta in gioco, tutta la ricchezza, la densità, il dinamismo del nostro ecosistema," ha proseguito Chloé Boscagli. "Dimostrando che nella Principauté siamo esperti in numerosi settori. Tutto questo, mentre veicoliamo messaggi sottili. Mettiamo in luce i nostri residenti, la loro expertise, per permettere ai membri di acquisire conoscenze rapidamente."

"Il mercato dell'arte è soggetto a un'evoluzione del gusto"

Sul palco, il dinamico banditore d'aste internazionale Simon de Pury, soprannominato il "Mick Jagger delle vendite all'asta d'arte", e l'efficiente Magnus Resch, autore, professore e ideatore dell'applicazione Magnus (che, alla maniera di Shazam, identifica un'opera d'arte da una fotografia), hanno aperto i lavori discutendo sull'interesse di investire nell'arte e sulla sua validità come investimento. Un argomento complesso, dove la razionalità finanziaria si scontra con l'emozione dell'arte.

Il valore rifugio si trova sempre nella quintessenza di un settore in cui una manciata di venti artisti generano il 50% delle transazioni di mercato. A ciò si aggiungono le evoluzioni stilistiche. "Il mercato dell'arte è sottoposto a un'evoluzione massiccia del gusto," ha ammesso Simon de Pury. "Alcuni anni fa, la clientela era attratta dai mobili francesi del XVIII secolo, allora molto di moda. Oggi, a meno che non si possieda una cassettiera appartenuta a Maria Antonietta, non c'è più lo stesso richiamo. Posso garantire che tra 50 anni, i super-ricchi acquisteranno cose completamente diverse da quelle che comprano oggi."

Parlando di proiezioni future, il Monaco Private Label ha anche approfittato del suo summit per consolidare il proprio sviluppo verso la fascia d'età 18-35 anni, siano essi figli di membri del MPL o studenti di importanti università. L'obiettivo è costruire una forte comunità e far nascere in loro il desiderio per la Principauté, dove potrebbero poi stabilirsi professionalmente in futuro. Questo è un traguardo che si allinea con quelli del Monaco Private Label, concepito sin dal suo lancio come una leva per l'attrattività della Principauté.