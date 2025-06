A Monaco sono iniziati i saldi estivi: occasioni fino al 6 agosto

I saldi estivi, sempre molto attesi, sono iniziati questo mercoledì mattina a Monaco e si concluderanno il 6 agosto. Molti i consumatori che li aspettano con impazienza, nonostante le riduzioni di prezzo siano ormai diffuse durante tutto l'anno.

Il via ai saldi è stato dato martedì mattina nel Principato (come in Francia). Da Fontvieille al Boulevard des Moulins, i consumatori potranno approfittare di sconti nella maggior parte dei negozi di Monaco.

Questa ondata di promozioni durerà fino al 6 agosto. Una leggera differenza con il vicino paese transalpino, dove i saldi termineranno due settimane prima, il 22 luglio.