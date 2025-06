Note d’acqua: il Nice Classic Festival celebra la musica e il mare

Nizza si prepara a vivere un’estate all’insegna della musica e della natura.

Dopo la Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani, la città francese continua a celebrare il 2025 come "Anno del Mare" e lo fa anche attraverso l’arte.



Dal 22 luglio al 9 agosto , il Nice Classic Festival animerà il suggestivo Chiostro del Monastero di Cimiez , gioiello nascosto tra il verde e normalmente chiuso al pubblico, con 21 concerti di alto livello che esploreranno il profondo legame tra l’uomo, l’acqua e l’ambiente.



Sotto la direzione artistica della celebre pianista Marie-Josèphe Jude, anche presidente dell’Accademia Internazionale d’Estate di Nizza e docente al CNSMD di Parigi, il festival accoglierà grandi nomi della scena internazionale, molti dei quali coinvolti nell’insegnamento all’interno della prestigiosa accademia, giunta quest’anno alla 68ª edizione.





Accanto a loro, spazio anche ai giovani talenti emergenti: promesse della musica classica che muovono i primi passi verso una brillante carriera.



“La crème dei musicisti francesi, l’Orchestra Filarmonica di Nizza e repertori emblematici ispirati alla natura, da Ravel a Vivaldi, da Satie a Boulez”, racconta Marie-Josèphe Jude.



Non solo concerti serali. Il festival si arricchisce anche dei “Concerti di mezzogiorno”, realizzati in collaborazione con il Museo Matisse e ospitati in un auditorium climatizzato (prenotazione obbligatoria via HelloAsso).

Inoltre, il vicino Conservatorio di Nizza, nella sala Joseph Kosma, sarà teatro di performance dedicate alla danza.



Dal 2024 il Nice Classic Festival ha abbracciato una filosofia di inclusione culturale, con ingresso gratuito per i minori di 25 anni e un Pass Ultime da 150 euro che consente l’accesso illimitato a tutti gli eventi.



Come da tradizione, l’esperienza musicale si completa con il gusto: il festival valorizza il territorio con piatti tipici certificati dal marchio Cuisine Nissarde e la degustazione dei grandi vini di Château Roubine.



Musica, patrimonio, gusto e sensibilità ambientale: il Nice Classic Festival si conferma un appuntamento imperdibile per l’estate nizzarda, dove le note si fondono con la natura.



Programma sintetico

22 luglio Chiostro di Cimiez Inaugurazione con Orchestra Filarmonica di Nizza, esegue brani di Ravel e Vivaldi

23 – 27 luglio Cloître del Monastero Recital pianistici e musica di camera, tra i protagonisti giovani talenti dell’Accademia

28 luglio Chiostro Fig. di danza a cura del Conservatorio, sul tema “Acqua e movimento”

29 luglio Auditorium Museo Matisse “Concerti di mezzogiorno”: selezione di preludi di Satie e Boulez

30 luglio – 2 agosto Cloître Ensemble cameristici internazionali in repertorio classico e contemporaneo

3 agosto Auditorium Matisse Mezzogiorno: omaggio a compositori contemporanei ispirati alla natura

4 – 8 agosto Cloître Rassegna serale: Stravinskij, Debussy, nuove musiche sul tema dell’acqua

9 agosto Chiostro Gran chiusura con Orchestra Filarmonica di Nizza e suite “Le quattro stagioni” di Vivaldi