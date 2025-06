Klingspor: leader nel mercato dei prodotti abrasivi rigidi e flessibili

Nel mondo della lavorazione dei materiali, Klingspor è sinonimo di qualità, innovazione e affidabilità. Fondata nel 1893 in Germania, l’azienda vanta una lunga tradizione nella produzione di abrasivi rigidi e flessibili e vari utensili da taglio, per sbavatura e pulizia delle superfici, e oggi rappresenta un punto di riferimento per industrie e professionisti di tutto il mondo. Con oltre 130 anni di esperienza alle spalle, Klingspor ha contribuito a plasmare l’evoluzione del settore, introducendo innovazioni fondamentali come il disco da taglio sottile ad alta velocità Kronenflex® e la tela abrasiva con supporto flessibile.

Oggi il marchio è attivo a livello globale con oltre 36 sedi operative e più di 2.700 collaboratori in tutto il mondo. La produzione avviene all’interno dei propri stabilimenti, nel rispetto dei più elevati standard qualitativi e ambientali: una scelta strategica che garantisce il totale controllo lungo tutta la filiera, dall’ingegnerizzazione al prodotto finito, passando per test rigorosi e continui investimenti in Ricerca & Sviluppo. L’obiettivo? Offrire ai propri utenti dei prodotti sempre più efficienti, duraturi e assolutamente sicuri; non a caso, Klingspor è tra i membri fondatori dell’OSA (Organizzazione per la Sicurezza degli Abrasivi), e i suoi prodotti rispettano le normative più severe a livello europeo e internazionale.

Ampia gamma e vantaggi concreti: perché scegliere Klingspor

Uno dei maggiori punti di forza di Klingspor è la vastissima gamma di prodotti abrasivi e utensili, progettata per rispondere alle esigenze dei settori più diversificati: metalmeccanico, legno, edilizia, automotive, navale e molti altri. Il catalogo include nastri abrasivi, dischi da taglio e per sbavatura, mole per fiorettare, fogli e dischi abrasivi in varie forme e formati, ruote e dischi lamellari, spazzole di varie tipologie, frese in acciaio duro, ecc, tutti declinati in una varietà di grane, supporti e materiali per adattarsi a ogni tipo di lavorazione: dal taglio grezzo alla rifinitura, dalla smerigliatura alla lucidatura.

Ogni prodotto Klingspor è frutto di un processo produttivo interno altamente specializzato, che permette di coniugare precisione, affidabilità e durata nel tempo. L’unione tra materiali di altissima qualità, tecnologie avanzate e giunzioni robuste garantisce prestazioni controllate e costanti, riducendo il rischio di imperfezioni e velocizzando le operazioni per l’operatore. Il risultato: un aumento significativo dell’efficienza nel lavoro e una drastica riduzione dei costi operativi.

Affidarsi a Klingspor significa anche poter contare su consulenza tecnica specializzata ed un servizio clienti capillare e competente. L’azienda non si limita infatti a fornire i propri prodotti, ma si pone anche e soprattutto come partner industriale: accoglie le esigenze, suggerisce la soluzione più adatta e accompagna il cliente verso il continuo miglioramento dei suoi processi produttivi.

In un mercato sempre più competitivo, scegliere Klingspor significa puntare su un’eccellenza riconosciuta: un’azienda che ha fatto dell’innovazione un punto di forza, mantenendo saldo il proprio impegno verso la qualità, la sicurezza e il rispetto dell’ambiente. Ecco perché, quando si parla di abrasivi professionali, il “giallo” Klingspor è da oltre un secolo una garanzia.















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.