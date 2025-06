Zygel e Beethoven, incanto sotto le stelle della Costa Azzurra

È un appuntamento che profuma di magia quello previsto per venerdì 25 luglio a Saint-Jean-Cap-Ferrat, nel suggestivo scenario del parvis della cappella Saint-Hospice, affacciato sulla Méditerranée.

A incantare il pubblico sarà l’estro geniale di Jean-François Zygel, pianista, compositore e improvvisatore tra i più originali della scena europea, protagonista di un recital fuori dal comune: Fantaisies sur Beethoven.



L’evento si inserisce nel calendario de Les Classiques de Juillet, rassegna estiva divenuta ormai tappa fissa per gli amanti della musica colta.



In programma un viaggio musicale che rilegge con audacia e libertà il patrimonio beethoveniano, tra variazioni estemporanee, ironia e visioni sonore ispirate al romanticismo più audace.

Un concerto che promette di stupire, nel segno dell’inatteso, come del resto ogni apparizione di Zygel, artista che ha fatto dell’improvvisazione una forma d’arte totale.



La serata comincia con i giovani talenti

Ad aprire la serata, alle 20,15, sarà il giovane violinista Guillaume Delattre, promessa della scena francese recentemente ammesso al prestigioso Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

Con lui al pianoforte Emmanuelle Jaspart, diplomata al Conservatorio Reale di Liegi e attualmente docente e accompagnatrice presso l’Accademia Rainier III.

La prima parte del concerto sarà una mezz’ora dedicata alla freschezza dell’interpretazione giovanile, preludio ideale al virtuosismo visionario del maestro Zygel.



Alle 21,15, dopo una breve pausa, il palco sarà tutto per il pianista parigino. Fantaisies sur Beethoven non sarà una semplice esecuzione, ma un dialogo col passato attraverso la libertà del presente.

Zygel, noto anche per le sue performance in accompagnamento a film muti e per la divulgazione musicale in radio e televisione, mescolerà memoria storica e invenzione, come faceva lo stesso Beethoven nei suoi ultimi anni davanti al pubblico viennese.



Un’estate in musica sulla Côte d’Azur

L’evento del 25 luglio sarà preceduto, martedì 15 luglio 2025, da un concerto d’anteprima nell’ambito delle Estivales du Département 06: protagonista l’Orchestre de Chambre du Philharmonique de Nice con Voyage magique, itinerario sonoro tra Vivaldi, Purcell, Grieg e Bridge.

Un preludio fiabesco, tra nebbie nordiche e riflessi lagunari, che farà da cornice ideale all’omaggio beethoveniano di fine mese.



Informazioni utili

Il concerto si terrà sul sagrato della cappella Saint-Hospice. L’accoglienza inizierà alle 19,15. È previsto un servizio di navetta gratuita dal parcheggio du Centenaire e sarà disponibile una piccola ristorazione in collaborazione con il Seaside Café.