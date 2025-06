Fest’OFF 2025: la magia del jazz invade le strade della Métropole Nice Côte d’Azur

La città di Nizza rinnova la sua vocazione alla cultura partecipata lanciando il Fest’OFF , un festival nel festival che anima la Métropole durante il celebre Nice Jazz Fest.

Dal 2 al 27 luglio 2025, i marciapiedi, le piazze e gli spazi urbani si trasformano in “scène vivantes”, eventi aperti a tutti e gratuiti, pensati per avvicinare la collettività all’esperienza jazz e non solo.



Factoria circular

Un’estate ritmica e inclusiva

Oltre 90 artisti attraverseranno 12 comuni della regione – tra cui Nizza, Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat, Lantosque e Saint‑Martin‑Vésubie – proponendo un mix vivace di jazz, soul, funk, rock, ska e hip‑hop.

Una festa popolare che coniuga spirito comunitario e scoperte artistiche all’aperto.



Appuntamenti imperdibili

Il “Piano du Lac” (2, 9, 16, 23 luglio, Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat): magici concerti galleggianti al tramonto, da seguire dalle rive o dalle terrazze portuali.



Ouiches Lorènes (12–13 luglio, Lantosque e La Trinité): ska, funk, New Orleans e punk in formato “acoustico gastro‑ritmico”, per scuotere grandi e piccoli.



Les Fo’ Plafonds (19 luglio, Place du Palais de Justice, Nizza): spettacolo di musica urbana creata con materiali di recupero, ispirato al tema 2025 della salvaguardia marina.



Desmadre Orkesta (19–24 luglio): fanfara argentina che spazia dai ritmi balcanici alla cumbia, con tappe a Saint‑Martin‑Vésubie, Roquebillière, Belvédère e diversi luoghi di Nizza.



Lazcar Volcano (19–24 luglio): fusione di canti tradizionali e beat urbani, tra Nizza, Eze e Colomars.



Nojo

NOJO (Nice‑Orleans Jazz Orchestra) (22–27 luglio): la French Touch incontra l’eredità di New Orleans sotto la guida del leggendario James Andrews, in varie location pedonali e mercati.



Radio Kaizman (23–25 luglio): una miscela potente di fanfara, rock psichedelico e hip‑hop tra Place Masséna e Saleya.



Beatboxmaton (24–27 luglio, Miroir d’eau, Nizza): cabina partecipativa per registrare beatbox vocali, con creazioni sonore condivise in tempo reale.



Factoria Circular (24–27 luglio, Place Masséna e Miroir d’eau): spettacolo-macchina da strada ideato da César Álvarez Bayer, dove musica e geometria convergono in una ruota sonora da 4 m.



Imperial Kikiristan (24–27 luglio): un'orchestra acustica itinerante con decenni di esperienza e un repertorio internazionale, senza bisogno di elettricità.



Gipsy Pigs Fissa Papa, Poboys e Le Gros Tube (24–27 luglio): band brass‑band e ska per un viaggio musicale tra cumbia, jazz, calypso e afrobeat tra mercati e vie del centro.



In aggiunta, si esibiranno i giovani talenti del Wyoming Ambassadors of Music (22 giugno) e del Philadelphia Jazz Orchestra (8 luglio), offrendo un’anteprima internazionale con studenti da USA in tournée europea.



Gipsy Pigs Fissa Papa

Calendario completo per comuni

(Sintesi delle date principali – l’elenco integrale è disponibile sul sito del festival)

Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat: 2, 9, 16, 23 luglio

Lantosque: 12 luglio

La Trinité: 13 luglio

Nice: 19–27 luglio (sedici date in più piazze)

Saint‑Martin‑Vésubie, Roquebillière, Belvédère, Saint‑André‑de‑la‑Roche, Eze, Colomars, Ilonse, La Roquette‑sur‑Var: tappe tra il 19 e il 27 luglio.

Un festival che dà voce alla creatività urbana

Il Fest’OFF non è solo un palinsesto musicale: è un progetto di rigenerazione urbana senza barriere, dove ogni performance diventa occasione per riscoprire spazi e comunità.

Una vetrina per artisti emergenti e consolidati, un’ode alla condivisione e un aperitivo culturale che anticipa il grande Nice Jazz Fest.



Ingresso libero, tutti gli eventi sono gratuiti. Non occorre prenotazione: basta presentarsi e lasciarsi coinvolgere dal ritmo delle strade.