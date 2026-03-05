Gli affreschi rinascimentali del Palazzo dei Principi di Monaco: dieci anni di restauri e scoperte

Una scoperta artistica inattesa, emersa nel cuore del Palazzo dei Principi di Monaco, racconta oggi una storia di ricerca, pazienza e restauri durati oltre un decennio.

Dal 19 al 21 marzo si terrà a Monaco un convegno gratuito, aperto sia agli specialisti sia al grande pubblico, dedicato alla sorprendente scoperta e al restauro degli affreschi rinascimentali ritrovati nei Grandi Appartamenti del palazzo.

La giornata conclusiva del convegno prevede inoltre una visita agli affreschi dei Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi di Monaco, riportati alla luce dopo oltre dieci anni di studi e interventi di restauro.

L’incontro ripercorrerà le principali tappe del lavoro condotto da conservatori e restauratori che, negli ultimi anni, hanno riportato alla luce decorazioni pittoriche risalenti al Rinascimento italiano. Questi affreschi decoravano originariamente le sale di rappresentanza del palazzo e costituiscono oggi una testimonianza artistica di grande valore storico e culturale.

Il progetto di restauro ha raggiunto il suo momento culminante con la completa rivelazione dell’antico ciclo decorativo della Sala del Trono, dedicato alla storia di Ulisse. Le pitture, rimaste nascoste per secoli sotto strati di decorazioni successive, sono state progressivamente riportate alla luce grazie a un complesso lavoro di analisi e conservazione.

L’avventura di questa scoperta ha avuto inizio nel 2013, quando il principe Alberto II di Monaco ha avviato un ampio programma di restauro delle decorazioni dipinte sui muri e sui soffitti dei Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi. L’obiettivo iniziale era quello di recuperare e preservare gli apparati decorativi storici del palazzo, ma durante i lavori gli esperti hanno scoperto, sotto strati più recenti, tracce inattese di pitture rinascimentali.

Quella che doveva essere un’operazione di restauro si è così trasformata in una vera e propria indagine storica e artistica. Nel corso degli anni, il lavoro degli specialisti ha permesso di ricostruire progressivamente l’antico splendore delle sale e di riscoprire elementi decorativi che testimoniano l’influenza della cultura artistica italiana nella storia del palazzo monegasco.

Il convegno dal 19 al 21 marzo offrirà al pubblico l’occasione di conoscere da vicino questa straordinaria impresa di restauro. Attraverso conferenze, presentazioni e interventi degli esperti coinvolti nel progetto, verranno illustrate le tecniche utilizzate, le sfide affrontate e le numerose scoperte emerse durante i lavori.

Un appuntamento che permetterà di comprendere come, dietro le pareti di uno dei luoghi simbolo del Principato di Monaco, si sia sviluppata negli ultimi anni una vera e propria epopea del restauro, capace di restituire alla storia e al pubblico un patrimonio artistico rimasto nascosto per secoli.