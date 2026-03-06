Saint-Raphaël fa il giro del mondo in due giorni: torna il grande Carnevale tra parate e coriandoli

Il mondo in festa senza lasciare la Costa Azzurra. Il 7 e 8 marzo 2026 il Carnevale di Saint-Raphaël trasformerà il cuore della città in un palcoscenico a cielo aperto, con un viaggio simbolico attraverso i cinque continenti tra musica, acrobazie, carri allegorici e spettacoli per tutta la famiglia.

Per due giorni la località varoise accoglierà circa cento artisti, pronti a dare vita a un fine settimana all’insegna del colore e della convivialità, appuntamento ormai fisso nel calendario cittadino.

Sabato pomeriggio spazio ai bambini

§Le celebrazioni prenderanno il via sabato 7 marzo alle 14.30 con il “Carnevale dei bambini” in place Coullet.

Fino alle 18 i più piccoli potranno partecipare gratuitamente a laboratori creativi, realizzare collane di fiori, assistere a uno spettacolo in costume e divertirsi con la musica di un DJ. Non mancherà il trucca-bimbi, dedicato ai bambini dai 3 anni in su.



In serata, alle 18.30, partirà dal parcheggio Beaurivage la parata notturna: un corso mascherato ricco di scenografie e coreografie che attraverserà rue Waldeck-Rousseau e il Vieux-Port, tra performance di acrobati e musicisti e carri ispirati ai simboli dei cinque continenti.



Domenica la grande parata e la battaglia di coriandoli

Domenica 8 marzo l’atmosfera di festa continuerà già dalle 13 alle 16 con un nuovo stand gratuito di trucco per bambini sull’Esplanade Delayen, nei pressi della Grande Ruota.



Il momento clou è atteso alle 15 con la grande parata: quasi 200 artisti sfileranno lungo lo stesso percorso della sera precedente, tra costumi scintillanti e scenografie spettacolari.



Gran finale con l’immancabile battaglia di coriandoli e fiori, che ogni anno trasforma il centro cittadino in un’esplosione di colori e risate.





Navette gratuite e modifiche alla viabilità

Per facilitare l’accesso all’evento, il Comune metterà a disposizione un servizio di navette gratuite dai parcheggi Beaurivage, Santa Lucia, Kennedy e Bonaparte, con corse ogni 20 minuti. Sabato il servizio sarà attivo dalle 10 alle 18 e dalle 19.30 alle 20.30; domenica dalle 10 alle 15 e dalle 16.30 alle 18.30.



Previste anche modifiche alla circolazione: il traffico sarà interdetto lungo il percorso delle parate sabato dalle 17.30 e domenica dalle 14 fino al termine delle manifestazioni.



Divieti di sosta scatteranno già dal primo pomeriggio di sabato e dalla mattina di domenica su diverse arterie del centro, tra cui boulevard du Général de Gaulle, rue Waldeck-Rousseau, quai Albert 1er e promenade René Coty.



Il parcheggio Bonaparte resterà chiuso in alcune fasce orarie, mentre sono attese temporanee perturbazioni anche nell’area del parcheggio Kennedy.



Con oltre 35 mila abitanti e una posizione privilegiata tra il massiccio dell’Estérel e il Mediterraneo, Saint-Raphaël si prepara così a inaugurare la stagione degli eventi 2026 con uno degli appuntamenti più spettacolari e partecipati dell’anno, capace di unire tradizione, creatività e spirito internazionale.