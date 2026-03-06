Panayotis Pascot porta in scena “Entre les deux” al Théâtre Princesse Grace di Monaco: il nuovo spettacolo di stand-up dell’umorista francese

Venerdì 20 marzo alle ore 20:00, al Théâtre Princesse Grace di Monaco, andrà in scena “Entre les deux”, il nuovo spettacolo di stand-up del comico, attore e scrittore francese Panayotis Pascot. Lo show, della durata di 1 ora e 20 minuti e senza intervallo, propone un monologo brillante e al tempo stesso disincantato sul passaggio all’età adulta.

Con il suo stile diretto e personale, Pascot porta sul palco una riflessione generazionale: «Credo di essere ufficialmente diventato un adulto… ed è molto meno entusiasmante di quanto mi avessero promesso. L’umorismo è l’arma migliore contro la disillusione: per questo ho voluto creare questo spettacolo. E se ridessimo insieme del fatto che la vita non ha alcun senso? Essere bambini è magnifico, avere un figlio dev’essere magnifico… ma tra le due cose, non sono sicuro di aver capito il concetto».

Panayotis Pascot è oggi una delle voci più interessanti della nuova scena comica francese. Ha iniziato giovanissimo: a 17 anni è diventato cronista televisivo nel celebre programma “Le Petit Journal” condotto da Yann Barthès su Canal+, esperienza che è poi proseguita nella trasmissione “Quotidien” su TMC.

Nel 2019 debutta a teatro con il suo primo spettacolo solista “Presque”, che conquista oltre 100.000 spettatori e viene successivamente distribuito su Netflix. Parallelamente avvia la carriera cinematografica partecipando a diversi progetti, tra cui i film Mon chien stupide di Yvan Attal e Le Daim di Quentin Dupieux, oltre alla serie “Les enfants sont Rois” su Disney+.

Nel 2023 pubblica il libro “La prochaine fois que tu mordras la poussière” (Éditions Stock), che approfondisce i temi affrontati nel suo primo spettacolo. Il volume ottiene un grande successo editoriale, superando le 350.000 copie vendute e permettendo all’autore di raggiungere un pubblico ancora più ampio. Nello stesso periodo, Pascot co-crea e produce insieme al comico Fary la prima adattazione televisiva mondiale del celebre gioco “Les loups-garous de Thiercelieux” per Canal+.

Con “Entre les deux”, presentato nel 2024, Pascot torna sul palco con un nuovo spettacolo che unisce ironia, introspezione e osservazione sociale. Dal 2025 lo show è in tournée internazionale con tappe in Francia, Svizzera, Belgio e Canada, confermando il crescente successo dell’artista sulla scena comica francese.

