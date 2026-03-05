“Tulipomania”, il nuovo film di Liana Marabini in proiezione al Théâtre des Variétés di Monaco

Il prossimo 12 marzo alle ore 19.00 la Società Dante Alighieri – Comitato del Principato di Monaco organizza, presso il Théâtre des Variétés di Monaco, la proiezione del film Tulipomania, l’ultimo lungometraggio scritto e diretto da Liana Marabini. L’evento si svolgerà sotto l’Alto Patrocinio di S.A.R. la Principessa di Hannover e con il Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco.

Il film, proiettato in versione originale inglese con sottotitoli in italiano, conduce lo spettatore nell’Olanda del 1637, al centro della prima grande bolla finanziaria della storia: la celebre “bolla dei tulipani”.

Attraverso una narrazione suggestiva, Tulipomania esplora il momento in cui l’economia si intreccia profondamente con le passioni umane, mostrando come desiderio, ambizione e soprattutto avidità possano trasformare un semplice fiore in simbolo di sogni, ossessioni, ricchezze improvvise e rovina.

Al cuore del racconto vi è la tensione tra bellezza e valore, tra arte e mercato: il protagonista è un gioielliere che tenta di trasformare la perfezione effimera di un tulipano in un gioiello destinato a una principessa — metafora potente dell’eterna ricerca umana di trattenere ciò che è fragile e prezioso.

Il film vanta un cast internazionale composto da Christopher Lambert, Maria Pia Ruspoli, Siobhán Callaghan, Tam Williams, Joshua Consigli, Kim Boulukos, Rupert Wynne-James e Damon Pittman.

Liana Marabini, regista di film e documentari, è anche autrice di libri dedicati alla storia della gastronomia attraverso il suo canale televisivo History Food Channel. È direttrice del Museo Marabini-Martac di Mentone, presidente dell’associazione Patrons of the Arts in the Vatican Museums, che riunisce i mecenati dei Musei Vaticani, fondatrice e presidente del Festival Internazionale del Film Cattolico sotto l’Alto Patronato della Santa Sede, nonché presidente della Biennale d’Arte Sacra Contemporanea e del Salone del Libro Spirituale.

La proiezione di Tulipomania sarà preceduta da una presentazione del giornalista Luigi Mascheroni (Il Giornale) e rappresenta un appuntamento che unisce cinema, storia ed economia, invitando il pubblico a riflettere su un tema sorprendentemente attuale: quando la finanza si lascia guidare dalle emozioni, le conseguenze possono essere tanto straordinarie quanto imprevedibili.

L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.



