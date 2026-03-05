“Corps sportif, corps esthétique”: al Théâtre Princesse Grace di Monaco una serata delle Rencontres Philosophiques

Prosegue la nuova stagione delle Rencontres Philosophiques de Monaco, il ciclo di conferenze che riunisce pensatori, autori e personalità di primo piano del panorama intellettuale contemporaneo. Giovedì 12 marzo alle ore 19.00, il Théâtre Princesse Grace ospiterà l’incontro intitolato “Corps sportif, corps esthétique”, un appuntamento dedicato alla riflessione sul ruolo del corpo tra performance sportiva, estetica e cultura.

La conferenza, della durata di circa due ore senza intervallo (dalle 19.00 alle 21.00), si inserisce nel programma annuale delle Rencontres Philosophiques, iniziativa culturale che da anni anima il dibattito filosofico nel Principato accogliendo filosofi francesi e internazionali, autori, creatori e figure di spicco del pensiero contemporaneo.

L’incontro del 12 marzo proporrà una riflessione sul rapporto tra corpo e rappresentazione, analizzando come lo sport contribuisca a ridefinire i canoni estetici e simbolici del corpo nella società moderna. Attraverso il dialogo tra filosofia, cultura e pratica sportiva, la serata offrirà al pubblico strumenti per interrogarsi sul significato della performance fisica e sull’evoluzione dell’immagine del corpo nella contemporaneità.

Le Rencontres Philosophiques de Monaco rappresentano una delle iniziative culturali più dinamiche del Principato. Oltre al ciclo di conferenze pubbliche, l’associazione organizza laboratori dedicati ai bambini, promuove la diffusione delle pratiche e delle teorie filosofiche nelle scuole del Principato e anima gruppi di riflessione e formazione.

L’organizzazione assegna inoltre premi annuali destinati ad autori, opere ed editori che contribuiscono allo sviluppo della filosofia contemporanea. Parallelamente produce contenuti audiovisivi filosofici accessibili gratuitamente online, con l’obiettivo di rendere il pensiero filosofico fruibile da un pubblico sempre più ampio.

L’ingresso all’incontro del 12 marzo è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale delle Rencontres Philosophiques de Monaco: https://philomonaco.com/

