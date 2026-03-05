Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Giovedì 5 marzo 2021
- Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français - 2bis, rue Fontvieille - Venerdì 6 marzo 2026 dalle 10 alle 11h30. Giovedì 12 marzo 2026 - dalle 14 alle 15,30. Venerdì 20 marzo 2026 dalle 10h alle 11h30. Venerdì 27 marzo 2026 dalle 10 alle 11,30. Dal 28/03/2026 al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.
Sabato 7 marzo 2026
Spectacle poétique – Ore 16h30
- Matinée Portes Ouvertes au Conservatoire - Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique d'Antibes Juan-Les-Pins 1 rue Claude Debussy – Dalle 9 alle 12,30 – Ingresso libero
- Carnaval de la Fontonne - Spectacles de danses, animations et Stands de maquillage et de fabrication de masques. Ingresso libero. Dalle 9 alle 13 - Place Jean Aude 06600 Antibes
Domenica 8 marzo 2026
- Professeurs en scène (concert en trio) - La Villa Eilenroc 460 avenue L.D. Beaumont - Dalle 11 alle 12,30 e dalle 18,30 alle 20.
Lunedì 9 marzo 2026
- Professeurs en scène (concert en trio) - La Villa Eilenroc 460 avenue L.D. Beaumont – Dalle 18,30
Martedì 10 marzo 2026
- Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français. Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables. Martedì 10 marzo 2026 dalle 14 alle 15,30. Martedì 24 marzo 2026 dalle 14 alle 15,30. Dal 25 /03/2026 al 01/01/2027 dal Lunedì al Venerdì.
Mercoledì 11 marzo 2026Rencontre littéraire avec Denis Infante. Ore 16,30 - Médiathèque Albert Camus 19 Boulevard Gustave Chancel
AURON
Winter party ESF
Discesa con le fiaccole
Giovedì 5 marzo 2026 da 18.
Piste du Riou
BEAUSOLEIL
Spettacolo "La folle repart en thèse" di Liane Foly
Venerdì 6 marzo a 20:00
Centre Culturel Prince Jacques,
6 avenue du Général de Gaulle
Concerti per arpa e orchestra - Orchestra d'archi "Passion Classique
Sabato 7 marzo a 20:00
Centre Culturel Prince Jacques, 6/8 avenue du Général de Gaulle
27° Festival di musica da camera
7 marzo > 28 marzo
Musica classica
Centre Culturel Prince Jacques, 6/8 boulevard Général De Gaulle
BREIL SUR ROYA
Carnevale al Libre
Domenica 8 marzo da 15:00 a 17:00
Hameau de Libre
CANNES
Concert - David Enhco & Marc Perrenoud / Chet
Jeudis du jazz - Saison du Théâtre de la Licorne
Giovedì 5 marzo 2026
Horaire(s) :
19h30
Théâtre Alexandre III
19 boulevard Alexandre III
Spectacle - Karine Dubernet - "Perlimpinpin"
Réserver
Venerdì 6 marzo 2026
Horaire(s) :
20h
Espace Miramar
35 rue Pasteur
Visite - Les femmes à l'honneur
Venerdì 6 marzo 2026
Horaire(s) :
14h
Lieu de départ : devant le monument aux morts de l'Hôtel de ville de Cannes.
Exposition - Cap Cannes
Da venerdì 6 marzo 2026
A sabato 7 marzo 2026
Horaire(s) :
Vendredi 6 : de 18h à 20h
Samedi 7 : de 9h à 18h
Espace Brouchier, 12 rue Louis Brouchier à Cannes la Bocca
Concert - Le trio Goldberg
Les moments musicaux de l'Académie Clémentine
Venerdì 6 marzo 2026
Horaire(s) :
20h30
Église Saint-Georges
29 avenue du Roi Albert 1er
Spectacle - Un succès fou
Sabato 7 marzo 2026
Horaire(s) :
20h30
Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes
50 boulevard de la Croisette
1-3 Rue Frédéric Amouretti
Visite guidée - Villa Domergue
Sabato 7 marzo 2026
Horaire(s) :
15h et 16h
Villa Domergue et ses jardins
15 avenue Fiesole
Impasse Fiesole
Atelier - Master class de flûte traversière
avec Cyril CIANCIOLO
Sabato 7 marzo 2026
Horaire(s) :
de 14h à 17h
Salle culturelle Les Arlucs
24 avenue des Arlucs
Spectacle - Le Professeur
Domenica 8 marzo 2026
Horaire(s) :
18h00
Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes
50 boulevard de la Croisette
1-3 Rue Frédéric Amouretti
Concert - Mon Schubert bien-aimé (Épisode 3)
Série musicale
Domenica 8 marzo 2026
Horaire(s) :
11h
Salle culturelle Les Arlucs
24 avenue des Arlucs
Spectacle - Embody
Domenica 8 marzo 2026
Horaire(s) :
16h
Théâtre Alexandre III
19 boulevard Alexandre III
Spectacle - Résistantes
Domenica 8 marzo 2026
Horaire(s) :
18h
Théâtre Alexandre III
19 boulevard Alexandre III
Spectacle - Cocktail d'amour en chansons
Domenica 8 marzo 2026
Horaire(s) :
17h
Espaces Mimont
5 rue de Mimont
Salon et congrès - MIPIM 2026
Da lunedì 9 marzo 2026
A venerdì 13 marzo 2026
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Visite - Visite du quartier Oxford Terrefial
Mercoledì 11 marzo 2026
Horaire(s) :
14h
Villa Montrose - Archives historiques
9 avenue Montrose
Mostre - Esposizioni
Exposition - llustration(s)
Da sabato 7 marzo 2026
A sabato 21 marzo 2026
Horaire(s) :
Du lundi au samedi de 10h à 16h
Association des Beaux-Arts de Cannes - 2e rue du Barri à Cannes
Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Gilles Miquelis
Des mondes flottants
Fino a domenica 14 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h
Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Fino a domenica 21 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Quand ?
Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
CARROS
Le Choeur de l’Aube – Amandine Rousguisto
Esposizione
Fino al 28/03/2026 il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 11 alle 17. Il domenica dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17.
Dal 29/03 al 07/06/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 11:30 alle 18. Il domenica dalle 11:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18.
Centre International d'Art Contemporain
Place du Chateau - Château de Carros
Les grandes histoires
Teatro
Venerdì 6 marzo 2026 da 20.
Salle Juliette Gréco
5 boulevard de la Colle Belle
FONTAN
Serata di giochi e divertimento
Sabato 7 marzo a 18:30
Giochi di società
Cantine de l'Ecole,
3 rue Theophile Bottone
GORBIO
Mostra: "Pixel e luce" al Château Lascaris
Fino al 7 marzo
Château-Musée Lascaris, Rue du Château
ISOLA
boum dei bambini
Serata danzante
Giovedì 5 marzo 2026 da 16.
Salle Mercière
Festival dei sapori di montagna
Da sabato 7 a domenica 8 marzo 2026 da 10.
In programma:
Sabato
12:00 — Cooking show
16:00 — Laboratorio culinario
19:00 — Cena gastronomica
Domenica
10:00 — Laboratorio di cucina eco-responsabile
12:00 — Master class e degustazione
Isola 2000
LA BOLLENE VESUBIE
Grie&co
Sabato 7marzo 2026.
Soirée ambiance musicale
salle multimédia entrée libre
2 Place Général de Gaulle
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LA TURBIE
Concours photo sur la flore et la faune sauvage de La Turbie
Fino al 29 marzo
Ecole Michel Balland, 15bis Place Neuve
LEVENS
Revue de cabaret : Nulle par ailleurs
Spettacolo
Sabato 7 marzo 2026 dalle 20:30 alle 22.
Auditorium Joseph Raybaud
Place de la République
MENTON
Stagione artistica del Casinò Barriere 2025 - 2026 - Cena e concerto: Lo spettacolo di Claude François di Yannick
Sabato 7 marzo ore 20
Casino Barrière Menton,
2 bis avenue Félix Faure
92a Fête du Citron® - Visita e degustazione del birrificio Mentounasc
Lunedì 9 marzo 2026 ore 11
La Mentounasc - Brasserie Artisanale, 13 route de Sospel
Mostre - Esposizioni
Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques
Visite guidate
Visita guidata: La Basilica di Saint-Michel Archange
Venerdì 6 marzo da 14:00 a 14:45
Basilique Saint-Michel Archange de Menton, Parvis de la basilique Saint-Michel, Place de l'église
Visita guidata: Mentone Art Déco
Mercoledì 11 marzo da 10:00 a 10:45
Mercoledì 1 aprile da 10:00 a 10:45
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Fino al 30 aprile
Lunedì – sabato: 14:30 - 15:15
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III
Visita guidata: "La Belle Epoque" (La Belle Epoque)
Fino al 30 aprile
Martedì 10 – 11,30
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visita guidata: I vicoli della storia
Fino al 30 aprile
Martedì: 14:30 - 16:00
Sabato: 10:00 - 11:30
Basilique Saint-Michel Archange, Parvis de la basilique Saint- Michel,
Place de l'église
Visita guidata: Il giardino di Fontana Rosa, il giardino dei romanzieri
Fino al 30 aprile
Dal martedì al sabato: 10 – 11,30
Jardin Fontana Rosa, Avenue Blasco Ibanez
Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.
Fino all’8 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra da un mantello all'altro
Fino al 26 giugno
Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
XIIIe Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée
Dal 5 al 6 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
09h30
Avenue Saint-Martin
A midsummer night's dream
Dal 5 all’8 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
45A Bd du Jardin Exotique
Récital piano - Mikhaïl Pletnev
Il 6 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
Bd Louis II
Concert symphonique - C. Zacharias - M. Kodama
L’8 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
18h00
Bd Louis II
Welel, thanks for that!
Aggiungi ai preferiti
Date dell'evento
Fino all’8 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
15h00
45A Bd du Jardin Exotique
Fino all’8 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
15h00
Le Théâtre des Muses
45A Bd du Jardin Exotique
Issa Doumbia - Les Sérénissimes De l'humour
Il 10 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
10 Av. Princesse Grâce
One to one retail ecommerce
Dal 10 al 12 marzo 2026
Salon & Foire
10 Av. Princesse Grâce
Momo, the little prince of the blueberries
Dall’11 al 15 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
15h00
45A Bd du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 aprile 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition à la Gare SNCF de Monaco
Fino al 15 aprile 2026
Organizzatore
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
Place Sainte Dévote
Le Sentiment de la Nature. L'art contemporain au miroir de Poussin
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Tango Argentin à Monaco
Fino al 30 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
Indirizzo
7, rue Louis Notari
NIZZA
Le bonheur au travail
Teatro
Giovedì 5 marzo 2026 alle 20.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Grand-peur et misère du IIIe Reich
Teatro
Giovedì 5 Marzo 2026 ore 20
Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine
155 Boulevard du Mercantour
Vilain vilain monstre
Spettacolo
Giovedì 5 marzo 2026 da 14.
Sabato 7 marzo 2026 da 14:30.
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Nos femmes
Teatro
Da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2026 alle 17.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Mariés au premier ringard
Teatro
Venerdì 6 marzo 2026 alle 19.
Sabato 7 marzo 2026 alle 18:30.
Domenica 8 marzo 2026 alle 17.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Bat. B
100% féminin – Aurore Illien, Wild Roses et French Kiss
Concerto
Venerdì 6 marzo 2026 alle 20.
Espace Grappelli
49 avenue de la Marne
Place Emile Begnis
Nous c’est vous : Le grand jeu du couple
Teatro
Venerdì 6 marzo 2026 alle 21:15.
Sabato 7 marzo 2026 alle 20:30.
Domenica 8 marzo 2026 alle 19:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Bat. B
Toi qui es psy
Teatro
Venerdì 6 marzo 2026 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Jivéjigo
Teatro
Venerdì 6 marzo 2026 alle 21.
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
Les Dames de Ferrare – Vox femina
Concerto
Sabato 7 marzo 2026 alle 20:30.
Centre Culturel la Providence
8 bis rue Saint-Augustin
Ärsenik
Concerto
Sabato 7 marzo 2026 alle 20.
Frigo 16
89 Route de Turin
Foire de Nice
Dal 07/03 al 16/03/2026 dal lunedì a venerdì dalle 10 alle 19.
Palais des Expositions
Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny
Grand Bal Viennois de la Côte d’Azur
Ballo
Sabato 7 marzo 2026.
Hôtel Le Negresco
37 Promenade des Anglais
Zatanna – La vérité su je mens… ta liste
Spettacolo
Sabato 7 marzo 2026 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Masterclass théâtre & rap
Spettacolo
Domenica 8 marzo 2026 alle 9.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Messmer – 13Hz
Spettacolo
Mercoledì 11 marzo 2026 alle 20.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Don Pasquale
Opera
Mercoledì 11 marzo 2026 alle 20.
Venerdì 13 marzo 2026 alle 20.
Domenica 15 marzo 2026 alle 15.
Martedì 17 marzo 2026 alle 20.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Kenny Garrett
Concerto
Mercoledì 11 marzo 2026 alle 20.
Stockfish
5 avenue François Mitterrand
60 minutes de découvertes - Concerto
Venerdì 20 marzo 2026 alle 20.
Musée National Marc Chagall
36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)
Les Fourberies de Scapin - Teatro
Domenica 15 marzo 2026 alle 11.
Sabato 16 maggio 2026 alle 21.
Domenica 24 maggio 2026 alle 18.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Reines de lumière – Ateliers
Fino all’8 marzo 2026
Nicetoile (niveau 2)
30 Avenue Jean Médeci
Luminiscence – L’Odyssée céleste
Spettacolo
Fino al 28 Marzo 2026
Basilique Notre-Dame de Nice
2 rue d'Italie
Mostre – esposizioni
Courage en couleur – Arts & Voix
Esposizione
Fino al 07 Marzo 2026
Neo
6 bis rue Lascaris
Reines de lumière – Exposition et ateliers
Fino all’8 marzo 2026
Nicetoile (niveau 2)
30 Avenue Jean Médecin
Maurice Denis, années 1920. L’éclat du Midi - Esposizione
Fino all’8 Marzo 2026
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
Rêve la Terre – Art Aborigène Contemporain d’Australie
Esposizione
Fino all’8 Marzo 2026, ogni giorno dalle 10:30 alle 19.
Galerie des Dominicains
7 rue Saint-François-de-Paule
Mars aux Musées
Esposizione
Dal 6 al 29 Marzo 2026
Divers musées de Nice
https://www.marsauxmusees.com/
Ingresso libero
Mondes parallèles - Esposizione
Fino al 31 Marzo 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Demain, demain - Esposizione
Fino al 25 Aprile 2026
La Station
89 route de Turin
Au travers de la Serrure - Esposizione
Fino al 25 Aprile 2026
La Station
89 route de Turin
Chagall à l’oeuvre – Un prêt d’exception au musée - Esposizione
Fino al 30 Aprile 2026
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Magnanrama - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Hito steyerl, mechanical kurds - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Poésie fait maison - Esposizione
Fino al 20 Giugno 2026
La Gaya Scienza
9 bis rue Dalpozzo
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
SAINT-ÉTIENNE-DE-TINEE
Les Stéphanoises ont du talent
Esposizione
Sabato 7 marzo 2026 dalle 14 alle 18.
Salle des fêtes
avenue du Gal De Gaulle
SAINT JEAN CAP FERRAT
Les Jeudis de la Villa – Véronique Olmi : Écrire des romans pour dire le réel
Conferenza
Giovedì 5 marzo 2026 dalle 18:30 alle 23.
Villa Ephrussi de Rothschild
1 avenue Ephrussi de Rothschild
SAINT LAURENT DU VAR
Soirée Jeux – Doppio Malto
Domenica 15 marzo 2026 da 17.
Doppio Malto
Centre Commercial Cap3000
SAINT MARTIN VESUBIE
Exposition – “La passion du cirque”
Fino al 5 Marzo 2026
Médiathéque départementale annexe
52, boulevard Lazare Raiberti
Théâtre – Bataille Navale
Domenica 8 marzo 2026 dalle 15 alle 16.
Salle Jean Grinda
Place de la Gare routière
Exposition – « La poésie française à travers les siècles »
Fino al 02 Aprile 2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 18.
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
“Toc toc toc… une histoire”
Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
TENDE
Festival invernale della montagna a Casterino
Sabato 7 marzo da 10:30 a 18:30
Casterino, Hameau de Casterino
Enduro delle Meraviglie a Tenda
Domenica 8 marzo da 08:00 a 14:00
Mountain bike
Mountain bike a pedalata assistita
Tende
Animation S'aMusée - Quand les stèles font leur carnaval
Domenica 8 marzo da 14:30 a 16:00
Musée départemental des Merveilles, Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
VALDEBLORE
Descente aux Flambeaux et Feux d’Artifice
Venerdì 6 marzo 2026 da 18.
La Colmiane
Exposition “Mission Potager” – Médiathèque de Valdeblore
Fino al 14 Aprile 2026
Salle du Clôt
Médiathèque de La Bolline
VENCE
Exposition « Franta, la condition humaine »
Esposizione
Fino al 24 Maggio 2026
Musée de Vence
2, Place du Frêne
VILLEFRANCHE SUR MER
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle