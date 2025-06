Sport, Musica e Solidarietà: a Saint-Laurent-du-Var va in scena il Beach Sport Festival 2025 (Foto)

Saint-Laurent-du-Var si prepara a vivere l'estate più intensa dell’anno con il ritorno del Beach Sport Festival 2025, l’evento che trasforma la città della Costa Azzurra in un palcoscenico di sport, musica e solidarietà.

Organizzato in collaborazione con CAP3000, il festival si conferma un punto di riferimento estivo per migliaia di visitatori tra atleti, famiglie e appassionati.

Il programma di quest’anno si annuncia straordinario: eventi sportivi di rilevanza nazionale, spettacoli dal vivo e iniziative solidali daranno vita a oltre un mese di appuntamenti sul lungomare.

Tra i momenti clou, la prima storica della Coupe de France di Footvolley (6 luglio), disciplina spettacolare nata sulle spiagge di Rio e oggi protagonista anche in Francia grazie al Footvolley Club Laurentin.

Non mancherà l’agonismo di alto livello, con l’ITF BT200 di Beach Tennis (10-13 luglio), tappa internazionale con atleti provenienti da tutto il mondo, e il Campionato di Francia di Beach Volley (18-20 luglio), che per il quarto anno vedrà sfidarsi le migliori coppie del Paese davanti al pubblico affacciato sul Mediterraneo.

A chiudere in bellezza, dal 24 al 27 luglio, la finale dell’Open de France di Basket 3x3, per la prima volta in riva al mare, promette spettacolo puro tra schiacciate, DJ set e street culture.

Il BSF non è però solo sport: la solidarietà è l’anima pulsante del festival.

Il concerto caritativo di Kendji Girac, in programma il 22 luglio sulla spiaggia Cousteau, celebrerà i 10 anni di carriera del cantante con un live coinvolgente i cui proventi saranno interamente devoluti a tre associazioni: AFM-Téléthon, Ligue contre le cancer e Attrap’la Balle, iniziativa fondata dai genitori di Jo-Wilfried Tsonga che promuove il tennis come strumento di inclusione.

In apertura del festival, il 2 luglio sarà dedicato ai più piccoli con la Giornata dei Bambini, ricca di laboratori e attività gratuite organizzate dalle associazioni sportive locali, mentre il 5 luglio torna l’adrenalinico Riviera Flag Bowl, torneo nazionale di Beach Flag Football che unisce spettacolo e partecipazione.

Il sindaco Joseph Segura ha voluto ringraziare istituzioni, volontari e cittadini per l’impegno che ogni anno rende possibile questo “momento di condivisione, emozione e unità”. “Il BSF, ha dichiarato, è il cuore pulsante della nostra città. È sport, cultura e soprattutto umanità”.

Biglietti e programma completo disponibili su billetterie.saintlaurentduvar.fr e tramite il partner ufficiale CAP3000.