Villeneuve Live: l'estate va in scena tra musica, colori e convivialità

A Villeneuve-Loubet l’estate non è solo mare e sole: è anche musica dal vivo, luci soffuse e una piazza che vibra al ritmo delle note.

Con il ritorno dei Villeneuve Live Music, il cuore del villaggio si accende ogni venerdì e sabato sera, trasformando le sue strade pedonali in un vero salotto musicale all’aria aperta.



Dalla Place de la République alla Place Carnot, passando per la Rue de l’Hôtel de Ville, le serate estive si arricchiscono di concerti gratuiti che spaziano tra i generi più vari: pop, rock, funk, swing, world music, folk, jazz, salsa… insomma, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età.



Un’atmosfera festosa e rilassata, dove si cena all’aperto tra ombrellini colorati, bicchieri che tintinnano e chitarre che suonano, mentre i gruppi musicali animano le terrazze e le piazze. Una piccola festa di paese che ogni volta diventa un grande evento.





Il programma di luglio 2025

4 luglio – Spoon (Pop)

5 luglio – Street Jam (Pop)

11 luglio – Reynald Leloup (World Music)

12 luglio – Fiona Rose Duet (Folk / Blues)

18 luglio – Yann Leloup Duo (Chanson française / Pop)

25 luglio – Thalie’s Men (Varietà internazionali)

26 luglio – The Baldies (Pop / Francese)

Il calendario di agosto 2025

2 agosto – Baby Cougar (Pop / Rock)

8 agosto – Boogie Cherry (Swing)

9 agosto – The Baldies (Pop / Francese)

15 agosto – La Triade (Funk)

16 agosto – Barrio Cuba (Salsa / Latino)

22 agosto – G Star (Varietà internazionali)

23 agosto – Spoon (Pop)

29 agosto – KWO (Pop / Chanson française)

30 agosto – La Triade (Funk)



Una formula semplice ma vincente: musica, estate e un centro storico che si fa teatro di serate spensierate e coinvolgenti.

Il consiglio? Prendete posto in terrazza, ordinate un bicchiere di rosé e lasciatevi trasportare dalla colonna sonora dell’estate di Villeneuve-Loubet.