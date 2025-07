Mediterraneo raggiunge un calore record a giugno

Domenica 29 giugno, il Mar Mediterraneo ha registrato la sua temperatura superficiale più elevata mai documentata per un mese di giugno, toccando una media di 26,01°C. Questo dato allarmante emerge dalle analisi di Météo-France, basate sulle informazioni fornite dal programma europeo Copernicus. La progressione di queste temperature è motivo di grande preoccupazione.

Thibault Guinaldo, ricercatore presso il Centro di Studi in Meteorologia Satellitare (CEMS) di Lannion (Côtes d'Armor), ha confermato all'AFP che "non abbiamo mai rilevato una temperatura così alta in un mese di giugno, su base giornaliera, per la media dell'intero bacino mediterraneo".

Attualmente, la temperatura media del Mediterraneo supera di circa 3 gradi i valori stagionali tipici del periodo 1991-2020. Sono state osservate anomalie che superano i 4 gradi in prossimità delle coste francesi (Golfo del Leone) e spagnole (Isole Baleari), evidenziando un riscaldamento significativo e localizzato.