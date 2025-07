Costa Azzurra: prospettive estive promettenti

Al termine dell'Assemblea generale di lunedì 30 giugno, Côte d'Azur France Tourisme ha presentato le prime tendenze per l'estate 2025. Questa prospettiva molto positiva è il frutto di uno sforzo sostenuto, realizzato in stretta collaborazione e con il sostegno del dipartimento delle Alpi Marittime, degli Uffici del Turismo, dei partner istituzionali e di tutti gli operatori turistici pubblici e privati della Costa Azzurra.

Lungi dall'essere frutto del caso, questi buoni risultati si basano su una strategia chiara: fare della Costa Azzurra una destinazione attraente tutto l'anno, strutturata su una clientela diversificata e un'offerta turistica ad alto valore aggiunto.

Un primo semestre 2025 intenso e strategico

Il primo semestre del 2025 è stato caratterizzato da una notevole intensità di operazioni mirate per promuovere la destinazione #CotedAzurFrance. Cultura, attività all'aria aperta, shopping, sport e gastronomia sono solo alcuni dei temi promossi durante le nostre missioni, realizzate con i nostri partner della Costa Azzurra per incentivare il turismo locale e a lungo raggio.

Tra i punti salienti dell'inizio dell'anno in Francia ricordiamo:

Il successo della seconda edizione di “Mon week-end aux musées” con 37 musei partner.

Il lancio del libro per bambini “Martine sur la Côte d'Azur”, con una tiratura di 29.000 copie.

Grande visibilità alla Fiera Mondiale del Turismo di Parigi e colloqui con il Ministro del Turismo.

Numerosi eventi per la stampa e gli influencer che hanno promosso la cultura, la natura e le esperienze fuori stagione della regione.

Il Piano d'azione all'estero:

Una missione USA-Canada con 170 agenzie e 60 contatti con i media.

Un roadshow in Scandinavia sul turismo sostenibile e sulle 4 stagioni.

Una missione strategica in Giappone e Corea del Sud, con oltre 230 agenzie e media incontrati.

Partecipazione a IMEX Francoforte, la più grande fiera MICE d'Europa.

Nel 2024, il 54% dei turisti in Costa Azzurra sarà straniero, per questo è importante per la nostra destinazione consolidare mercati strategici come il Nord America e l'Asia, senza dimenticare la sempre fedele clientela francese, un mercato chiave per la Costa Azzurra.

Indicatori estivi molto incoraggianti

Tutte queste iniziative sono state concepite con un obiettivo chiaro: incoraggiare le persone a venire in Costa Azzurra, fuori dai sentieri battuti e durante l'alta stagione. Oggi Côte d'Azur France Tourisme può misurare gli effetti di questo lavoro collettivo e strutturante, attraverso l'andamento delle presenze turistiche osservate dall'inizio dell'anno e le prospettive per l'estate in corso.

Nel settore alberghiero costiero, l'ottimo slancio iniziato in primavera si conferma per l'estate:

+3 punti nelle prenotazioni per luglio-agosto (rispetto al 2024).

+2 punti per il medio e l'altopiano, a testimonianza della crescente popolarità delle vacanze nella natura al di fuori dei sentieri battuti.

Le prenotazioni di affitti privati sono stabili (-1 punto rispetto al 2024), ma questa stabilità nasconde un aumento dell'offerta dell'11%, che riflette una domanda crescente e dinamica.

Gli arrivi aerei di visitatori stranieri stanno continuando il loro già forte slancio primaverile, con un aumento del 7,5% a maggio-giugno rispetto al 2024, e questa tendenza è destinata a continuare a luglio-agosto, con voli internazionali in aumento dell'11%. Alcuni mercati sono in piena espansione, come l'Asia nord-orientale (+38%), l'Oceania (+18%), l'Europa occidentale (+10%), il Nord America (+9%) e l'Europa meridionale (+9%).

La spesa media giornaliera supera ormai i 120 euro, trainata da una clientela internazionale che contribuisce in modo significativo all'economia locale. In confronto, il turista francese medio spende 75 euro al giorno.

Azioni fondamentali per il resto dell'anno

Queste buone prospettive confermano che la strategia di Côte d'Azur France sta dando i suoi frutti. Per mantenere questo slancio, consolidare i mercati prioritari e continuare a far conoscere la Costa Azzurra nel corso dell'anno, continueremo a impegnarci con la stessa intensità nella seconda metà dell'anno:

Una missione a Xiamen e Hong Kong in Cina con Atout France.

Due operazioni stampa di punta: “La Costa Azzurra si invita a Parigi” e “a Milano”.

Fiere e workshop dedicati all'outdoor e allo sport a Stoccarda e Fréjus.

Ospitalità di tour operator internazionali (Canada, Giappone, Regno Unito, Irlanda).

Visibilità a New York durante la Giornata della Bastiglia su Madison Avenue, grazie alla partnership con French Winks.

In rotta verso un turismo da quattro stagioni

Con questa ambiziosa tabella di marcia, Côte d'Azur France Tourisme conferma il suo impegno a sostenere un settore turistico equilibrato che crea valore ed esperienze uniche. Abbandonare l'approccio “tutto estate”, abbattere gli stereotipi del “bling-bling”, promuovere la natura, la cultura, lo sport e il know-how locale: queste sono le priorità per affermare la Costa Azzurra come destinazione di emozioni e scoperte tutto l'anno. Grazie all'impegno dei partner, alla mobilitazione collettiva e a un'immagine rinnovata, la destinazione risplende più che mai e il futuro del turismo della Costa Azzurra si scrive nell'arco di 4 stagioni.

"Gli eccellenti dati sui visitatori di quest'estate dimostrano che la nostra strategia sta funzionando. Ma al di là delle cifre, ciò che ci spinge - dichiara Alexandra Borchio Fontimp, Presidente di Côte d'Azur France Tourisme - è una visione ambiziosa di un turismo rispettoso dell'ambiente e aperto a tutti, tutto l'anno. Grazie ai nostri partner affiatati e a iniziative mirate, siamo orgogliosi di portare i colori della Costa Azzurra in tutti i mercati. Desidero rivolgere i miei più sinceri ringraziamenti a tutti i nostri partner - rappresentanti eletti, istituzioni, uffici turistici, autorità locali, imprese locali e professionisti del turismo - per il loro impegno a lungo termine nella nostra causa. La Costa Azzurra non è solo estate o costa: è un luogo da vivere e scoprire tutto l'anno, con i suoi festival, i grandi eventi, la natura, il benessere, la cultura e lo sport. Grazie a una strategia coerente e costantemente rinnovata, a uno sforzo collettivo e a un'immagine profondamente modernizzata, la nostra destinazione risplende più che mai".