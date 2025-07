“Nissa Briqua”: la storia di Nizza raccontata con i mattoncini Lego®

Fino al 30 novembre 2025, la Crypte archéologique di place Toja ospita “Nissa Briqua, quand les Savoie protégeaient le port de Nice”, una mostra originale che unisce rigore scientifico e fantasia per raccontare un capitolo poco noto della storia della città: il ruolo strategico di Nizza durante l’epoca sabauda.



Il percorso espositivo, curato in collaborazione con l’associazione “Histobriques”, porta i visitatori a scoprire la città quando era una delle fortezze più impenetrabili d’Europa.



E lo fa in modo inaspettato: scene storiche perfettamente ricostruite con mattoncini Lego®, che animano il Bellandarium e le fortificazioni della cripta, trasformando l’archeologia in racconto visivo e interattivo.





Dietro le piccole costruzioni, oltre 60.000 mattoncini assemblati in più di 700 ore di lavoro, si cela un grande sforzo di documentazione storica, ma anche una forte componente narrativa e pedagogica.

Le miniature rappresentano non solo battaglie e strutture difensive, ma anche scorci di vita quotidiana dell’epoca, svelando al pubblico il genio architettonico e militare dei Savoia.



La mostra, ideata per coinvolgere adulti e bambini, punta a divulgare la storia locale attraverso il gioco, con l’obiettivo di avvicinare i visitatori a un’eredità culturale poco valorizzata.



"Nissa Briqua" invita a guardare oltre la Nizza da cartolina, per riscoprire, in chiave ludica e sorprendente, la sua identità militare e strategica. Un viaggio nel tempo costruito con passione… e con migliaia di piccole, colorate tessere.