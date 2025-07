Cannes, al via il Festival dei Fuochi d’Artificio con un omaggio alle regine della musica

Si apre domani, venerdì 4 luglio 2025, alle ore 22 , il sipario celeste del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes, con uno spettacolo destinato a lasciare il segno. Ad inaugurare l’edizione di quest’anno sarà la compagnia svedese Goteborgs FyrverkeriFabrik , che porterà nella baia della Croisette un’esplosione di luci e suoni intitolata “Les voix du feu”.



Un evento suggestivo che unisce l’arte dei fuochi d’artificio a una potente narrazione musicale tutta al femminile: una celebrazione visiva e sonora delle grandi voci della musica mondiale, da Édith Piaf a Aretha Franklin, da Madonna a Sia, passando per Cyndi Lauper, Nina Simone e Miley Cyrus.





Un omaggio luminoso alla forza delle donne

Il tema scelto per lo show, “Le voci del fuoco”, è un tributo alla determinazione, indipendenza e audacia delle donne che hanno lasciato un segno nella cultura pop e nella musica.

A sottolineare il messaggio, una colonna sonora coinvolgente ed emozionante, che accompagna l’innalzarsi delle scie luminose in cielo con brani come Girls Just Want to Have Fun, Titanium, Non, Je Ne Regrette Rien, Express Yourself e Fight Song.



Un’eccellenza svedese della pirotecnia

Fondata sulla costa occidentale della Svezia, la Goteborgs FyrverkeriFabrik è oggi una delle realtà più premiate nel panorama internazionale della pirotecnia. Specializzata nella creazione di spettacoli di fuochi d’artificio e effetti speciali, ha all’attivo oltre 27 medaglie d’oro conquistate in concorsi e festival di tutto il mondo.



La loro partecipazione al Festival di Cannes si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell’estate, con una performance capace di fondere spettacolarità, emozione e un messaggio forte e universale.



Appuntamento, dunque, a domani sera alle ore 22 sulla Baia di Cannes, per lasciarsi incantare da uno spettacolo che promette di accendere non solo il cielo, ma anche i cuori del pubblico.





Playlist

Girls Just Want to Have Fun – Cyndi Lauper

Non, Je Ne Regrette Rien – Edith Piaf

Titanium – David Guetta ft. Sia

Wrecking Ball – Miley Cyrus

Express Yourself – Madonna

Fight Song – Rachel Platten

My Baby Just Cares For Me – Nina Simone

Think – Aretha Franklin