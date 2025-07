Auto d’epoca e risate sulla strada del mare: la Cuneo-Tenda riparte con gli “Uomini di Mondo”

Un evento dal forte valore simbolico: la riattivazione dello storico collegamento tra le Valli Vermenagna e Roja restituisce ai cuneesi (e non solo) l’accesso diretto alla Costa Azzurra.



L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione della Scuderia Veltro, già nota per la “Ruota d’Oro”, e all’impegno dell’Albo d’Onore degli Uomini di Mondo, custode dello spirito ironico e cameratesco di chi ha fatto il militare a Cuneo.



Manifesto dell'evento

Protagonista d’eccezione, come sempre, sarà il celebre pullmino decorato con la sagoma gigante di Totò, che accompagnerà il direttivo dell’associazione fino a Tenda: a bordo, il presidente Danilo Paparelli e i membri storici del gruppo: Marco Allocco, Ezio Cavallo, Roberto Marengo, Salvatore Sangrigoli, Paolo Renaudo, con l’unica presenza femminile rappresentata da Viviana Bessone.



«Dove arriva il nostro pullmino – racconta Paparelli – è tutto un susseguirsi di fotografie, sorrisi e selfie. In autostrada c’è chi ci affianca solo per immortalare il momento. È la dimostrazione che trasmettere buonumore resta una scelta vincente, ovunque si vada».



Civallero de "l Caprissi" con le auto storiche da Cuneo a Tenda. Vignetta di Danilo Paparelli

Una festa su quattro ruote, tra motori, memoria e ironia, per riscoprire con leggerezza il gusto del viaggio e della condivisione.