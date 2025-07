Nizza accende l’estate 2025: musica, arte e spettacolo per tutti

L’estate 2025 di Nizza si preannuncia straordinaria, con un cartellone ricchissimo di eventi gratuiti pensati per coinvolgere cittadini e turisti di tutte le età.

Dal cuore del centro storico ai giardini, dalle piazze ai quartieri più periferici, la cultura sarà ovunque protagonista con spettacoli, concerti, proiezioni, mostre e momenti di festa collettiva.



«Il nostro obiettivo è offrire a tutti un’estate vibrante di emozioni e cultura», ha dichiarato il sindaco Christian Estrosi. «Con una programmazione gratuita e variegata, vogliamo far vivere la cultura nel quotidiano, portandola vicino a ogni cittadino».

A inaugurare simbolicamente la stagione, lo scorso 6 giugno, uno spettacolare show di 2025 droni ha illuminato il cielo nizzardo.





Arte, jazz e mostre tra mare e città

Fiore all’occhiello dell’offerta culturale è la Biennale des Arts et de l’Océan, che propone undici mostre d’arte contemporanea dedicate alla bellezza e alla fragilità degli oceani.

Per chi ama la lettura, le biblioteche civiche offrono un palinsesto di attività tra laboratori, letture all’aperto, giochi e mostre per tutta la famiglia.



Ma è la musica a scandire il ritmo dell’estate: il Nice Jazz Festival (24-27 luglio) ospiterà artisti del calibro di Raye, Polo & Pan, -M- Lamomali e Feu! Chatterton. Già dal 1° luglio, il Jazz Fest OFF animerà le strade della città con oltre 100 musicisti e generi che spaziano dal soul al rock, passando per ska, funk e hip hop.



Cinema sotto le stelle e serate danzanti

Dal 9 luglio al 3 settembre, il porto di Nizza si trasforma in un’arena cinematografica all’aperto, con la rassegna della Cinémathèque che propone ogni mercoledì grandi titoli del cinema francese e internazionale.

Non mancano i film cult proiettati nei quartieri (da Vaiana a Il mondo di Nemo), né gli spettacoli teatrali all’aperto e le serate musicali nei parchi più suggestivi (Vigier, Paradiso, Botanico).



Spazio anche al ballo con Caribe Danse Nice, che ogni martedì da luglio ad agosto invita residenti e turisti a scatenarsi in piazza del Palazzo di Giustizia sulle note dei ritmi latini.



Tradizioni, memoria e grandi eventi

Il 14 luglio, giorno della Festa Nazionale francese, l’Orchestre Philharmonique di Nizza si esibirà in un concerto speciale in omaggio alle vittime dell’attentato del 2016.

Nello stesso mese, spazio anche a manifestazioni popolari e religiose come la Fête du Malonat (26-27 luglio) nel Vieux-Nice, e l’omaggio a Catherine Ségurane il 14 agosto, eroina della città.



Imperdibili anche le serate speciali:

Il 12 luglio la Pink Party al Théâtre de Verdure con DJ set e scenografie immersive

Il Nice Tribute Festival (4-7 agosto) con tributi spettacolari ad ABBA, Queen, Pink Floyd e Supertramp

L’opera comica L’Auberge du Cheval Blanc (31 luglio)

Il ritorno de La Castellada (8-19 agosto), il viaggio teatrale notturno nella storia di Nizza

Il brunch musicale dei Frenchy nel giardino di Cimiez il 31 agosto

Il Festival Crossover al 109, dal 5 al 7 settembre, per chiudere l’estate con sonorità elettroniche

Programmi per tutti, dai bambini ai senior

L’amministrazione cittadina ha voluto una programmazione inclusiva, con attività specifiche per i più anziani (visite ai vigneti di Bellet, all’Osservatorio, balli al Palais de la Méditerranée) e 24 animazioni di prossimità nei quartieri, per far vivere la cultura sotto casa.



Un’estate per condividere, scoprire, divertirsi. A Nizza, la cultura è davvero per tutti.