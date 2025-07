Nizza amica dei cani: più aree verdi, spiagge e servizi per i quattro zampe

Nizza rafforza il suo impegno per il benessere degli amici a quattro zampe, confermandosi tra le città francesi più attente ai diritti degli animali domestici, in particolare dei cani, compagni di vita inseparabili per molti cittadini.



Convinta che la qualità della vita urbana passi anche dal rispetto per gli animali, la municipalità ha avviato negli ultimi anni una serie di interventi concreti per migliorare la vita dei cani e dei loro proprietari.



Tra le principali iniziative, spiccano le 14 aree di sgambamento distribuite nei parchi e giardini della città, dove i cani possono muoversi liberamente senza guinzaglio. Alcune di queste sono dotate di fontanelle con acqua potabile e nebulizzatori per rinfrescare gli animali durante le ondate di calore.



Le aree si trovano nei giardini di Avenue de la Pastorelle, Batterie du Cimetière Russe, Joseph Kessel, Paul Scoffier, Villa Ratti, Léon Tesseire, Joseph Pisano, nei parchi Castel des Deux Rois, Carol de Roumanie, Dr J. Guillaud, Le Ray, Chambrun (square Carpeaux), e anche in avenue Saint-Lambert e boulevard de Cessole.



Nel 2025 sono previste due nuove aperture: un’area ludico-sportiva per cani nel Grand Parc de l’Ouest e un altro spazio lungo la Promenade du Paillon – secondo lotto.



Accanto a questi spazi, la città offre “canisites” (appositi contenitori per le deiezioni canine) nei giardini Alsace Lorraine, Comte de Falicon e nel square Wilson.



E non è tutto: Nizza ha attrezzato due spiagge pet friendly (Carras e Lenval), ha aperto l’accesso gratuito ai tram per i cani non pericolosi, consente l’accesso ai bus per i cani di piccola taglia, e autorizza persino i dipendenti comunali a portare il cane in ufficio.



Il Servizio municipale per la protezione animale promuove campagne informative e distribuisce gratuitamente sacchetti per raccogliere le deiezioni, favorendo un senso civico diffuso tra i padroni.



Con queste politiche, Nizza si propone come modello di città inclusiva e rispettosa, dove la convivenza tra esseri umani e animali è un obiettivo concreto, e non solo uno slogan.