Anche quest'anno la Francia ha celebrato la sua festa nazionale, la Presa della Bastiglia, commemorando l'assalto alla storica fortezza parigina avvenuto il 14 luglio 1789. Le celebrazioni erano iniziate la sera precedente, il 13 luglio, e sono proseguite il 14 con la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées. In serata, l'atteso spettacolo pirotecnico ha illuminato la Tour Eiffel.

Il 14 luglio ha visto la Francia unita nella celebrazione della Presa della Bastiglia, un evento che da secoli simboleggia la nascita della nazione moderna. Quest'anno, tuttavia, le celebrazioni hanno assunto un duplice significato: accanto alla rievocazione storica e alla tradizione festiva, si è inserita una chiara enfasi sulla sicurezza globale, riflettendo un'epoca di crescenti tensioni e incertezze. La parata militare e gli eventi pubblici non hanno solo commemorato il passato, ma hanno anche proiettato un messaggio di determinazione e prontezza in un panorama internazionale complesso.

Costruita tra il 1370 e il 1382, la Bastiglia era servita come prigione e luogo di tortura per i condannati a morte fin dall'epoca di Luigi XI. Sotto Enrico IV, aveva ospitato anche il tesoro reale, per poi diventare prigione di Stato ai tempi di Luigi XIII. Il 14 luglio 1789, durante il regno di Luigi XVI, il popolo parigino la prese d'assalto e la incendiò. L'Assemblea nazionale votò in seguito per la sua demolizione, un atto che simboleggiò il crollo definitivo dell'ancien régime. Da allora, quella data è riconosciuta come festa nazionale in Francia.