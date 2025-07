Dazi imposti da Trump: Macron esprime "fortissima disapprovazione" e chiede all'UE di difendere i propri interessi

Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso sabato su X (ex Twitter) la "fortissima disapprovazione" della Francia e ha invitato l'Unione Europea a "difendere con risolutezza gli interessi europei", in seguito alle minacce di Donald Trump di imporre dazi del 30% sui prodotti dell'Unione a partire dal 1° agosto.

Macron ha in particolare esortato la Commissione Europea a "accelerare la preparazione di contromisure credibili, mobilitando tutti gli strumenti a sua disposizione", "nel caso in cui non si trovi un accordo entro il 1° agosto".

Sottolineando che l'UE sta negoziando con Washington da diverse settimane "sulla base di un'offerta solida e in buona fede", Macron ha affermato che spetta "più che mai alla Commissione affermare la determinazione dell'Unione a difendere con risolutezza gli interessi europei".

Il capo di Stato ha inoltre scritto che "la Francia sostiene pienamente la Commissione Europea nel negoziato che si intensificherà, per raggiungere un accordo reciprocamente accettabile entro il 1° agosto, affinché rifletta il rispetto che si devono partner commerciali come l'Unione Europea e gli Stati Uniti, con interessi condivisi e catene del valore integrate".

Anche il Ministro delegato al Commercio Estero, Laurent Saint-Martin, ha prospettato la possibilità di una "risposta proporzionata", in particolare su beni e servizi americani, qualora Bruxelles non dovesse raggiungere un "accordo equo" con Washington.

Nonostante tutto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, auspica ancora di raggiungere un accordo commerciale con gli USA.