Monaco dice ancora una volta no ai mozziconi: al via la 15ª edizione di “Monaco Zéro Mégot”

La campagna “Monaco Zéro Mégot” ha preso ufficialmente il via ieri con il lancio della sua quindicesima edizione. L’iniziativa, promossa ogni anno dalla Mairie di Monaco in collaborazione con la Direzione del Turismo e dei Congressi, mira a sensibilizzare cittadini e visitatori sull’impatto ambientale dei mozziconi di sigaretta.

Per celebrare questo importante traguardo, è stato coinvolto l’artista Anthony Alberti – noto come Mr One Teas – che ha creato un nuovo design per i posacenere tascabili, destinato a diventare l’immagine simbolo della campagna per i prossimi anni. Ironica e diretta, la grafica veicola un messaggio chiaro: ogni gesto conta per proteggere l’ambiente.

Durante tutta l’estate, le hostess e gli steward della DTC distribuiranno i posacenere portatili nei punti di accoglienza turistica. Saranno inoltre disponibili presso la boutique SMEG/SMA (in rue Guillaume Apollinaire), alla Mairie, alla Médiathèque e allo Stade Nautique Rainier III.

A supporto dell’iniziativa, sono state installate 10 nuove MégotBox nel villaggio estivo e numerose altre sono già presenti agli ingressi di spazi pubblici, come il Marché de La Condamine, l’Espace Léo Ferré, il Pavillon Bosio, la Médiathèque e il Rainier III. Solo nei primi sei mesi del 2025, queste postazioni hanno raccolto oltre 80.000 mozziconi, evitando la contaminazione di più di 35 milioni di litri d’acqua.

Con “Monaco Zéro Mégot”, l’Istituzione Comunale e i suoi partner rinnovano l’impegno per una città più pulita e per una maggiore consapevolezza sugli effetti dannosi dei mozziconi sull’ecosistema urbano e marino.

Per scoprire tutte le iniziative ambientali della Mairie di Monaco: www.mairie.mc