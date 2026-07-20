Estate 2026 al Museo di Antropologia Preistorica di Monaco: laboratori dedicati alla Preistoria per bambini e ragazzi

Il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco propone per l'estate 2026 un ricco programma di laboratori dedicati ai più giovani , offrendo un percorso alla scoperta della Preistoria attraverso attività pratiche, scientifiche e creative. L'iniziativa è rivolta ai bambini dai 5 ai 7 anni e ai ragazzi dagli 8 anni in su, con appuntamenti in programma dal 21 luglio al 6 agosto.

Durante le attività, i partecipanti potranno sperimentare il lavoro degli archeologi, conoscere le tecniche utilizzate dalle popolazioni preistoriche e approfondire temi legati all'evoluzione umana, alternando momenti di apprendimento e divertimento all'interno delle collezioni del museo. Ogni giornata prevede due laboratori, differenziati in base all'età dei partecipanti.

Per i bambini dai 5 ai 7 anni gli incontri si svolgeranno dalle 9.30 alle 11.30 nelle giornate di martedì 21 luglio, giovedì 30 luglio, lunedì 3 agosto, martedì 4 agosto e giovedì 6 agosto. Il programma comprende scavi archeologici, realizzazione di sculture di animali preistorici, costruzione di capanne, lavorazione della ceramica, creazione di perline ispirate ai reperti antichi, pitture preistoriche, attività dedicate alle impronte degli animali, un laboratorio sensoriale con la "Scatola Misteriosa della Preistoria", un'introduzione alle tecniche di accensione del fuoco e un laboratorio ispirato alle incisioni rupestri della Valle delle Meraviglie.

I laboratori riservati ai partecipanti dagli 8 anni in su si terranno invece dalle 14 alle 16 nelle stesse date. Il programma include attività di archeologia sperimentale, un gioco di pista dedicato all'evoluzione umana da Toumaï a Sapiens, la realizzazione di ornamenti preistorici, percorsi interattivi sul rapporto tra uomo e animali nella Preistoria, modellazione dell'argilla, dimostrazioni sulle tecniche di accensione del fuoco, un grande gioco dell'oca a tema preistorico, un'introduzione alle tecniche di caccia delle prime comunità umane, pittura su ciottoli ispirata all'arte delle origini e un gioco di pista dedicato alle credenze e alle pratiche simboliche di diverse culture attraverso le collezioni del museo.

Il costo di partecipazione è di 20 euro per ogni sessione. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare direttamente il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco.