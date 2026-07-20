Fuochi d'artificio a Monaco: il Jardin Exotique apre le porte per due serate speciali

Il Jardin Exotique di Monaco si prepara ad accogliere il pubblico in occasione di due aperture serali straordinarie dedicate ai tradizionali spettacoli di fuochi d'artificio dell'estate monegasca. Sabato 25 luglio e sabato 1° agosto 2026 il celebre giardino, situato sulle alture del Principato, aprirà eccezionalmente i cancelli a partire dalle 19.30, consentendo ai visitatori di assistere ai fuochi d'artificio da uno dei punti panoramici più suggestivi di Monaco.

L'iniziativa, promossa dalla Mairie de Monaco, rientra nel programma estivo della città, che propone numerosi appuntamenti culturali, musicali e di intrattenimento per residenti e turisti. Per le due serate dedicate ai fuochi d'artificio, il Jardin Exotique offrirà un'esperienza diversa rispetto al tradizionale pubblico riunito sul Port Hercule, permettendo di osservare lo spettacolo dall'alto con una vista privilegiata sulla baia e sul Principato.

Durante l'apertura straordinaria sarà inoltre possibile fermarsi al Bar del Jardin Exotique e scoprire la sua proposta gastronomica, rendendo la serata un'occasione per trascorrere alcune ore in uno dei luoghi simbolo di Monaco.

I fuochi d'artificio rappresentano uno degli appuntamenti più attesi dell'estate monegasca. Sul Quai Albert Ier le due serate saranno accompagnate da animazioni per le famiglie, spettacoli piromusicali e intrattenimento musicale: il 25 luglio il programma prevede, dopo le attività dedicate ai bambini, un fuoco d'artificio piromelodico seguito da una serata con DJ, mentre il 1° agosto lo spettacolo sarà seguito da un concerto pop-rock.

Le aperture serali del Jardin Exotique fanno parte anche del calendario di eventi estivi ospitati dal sito, che proseguirà nel mese di agosto con un concerto della fanfara El Insa Banda il 20 agosto e con uno spettacolo di cabaret il 28 agosto, confermando il ruolo del giardino come spazio dedicato non solo al patrimonio botanico, ma anche agli eventi culturali all'aperto.

L'accesso alle due serate del 25 luglio e del 1° agosto è consentito esclusivamente su prenotazione.

L'apertura del Jardin Exotique è prevista dalle ore 19.30.