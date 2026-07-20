Martha Argerich e Charles Dutoit protagonisti del concerto dell'OPMC al Palazzo dei Principi di Monaco il 26 luglio

Dopo i primi due concerti estivi e la parentesi al Grimaldi Forum con il balletto La Dame aux Camélias, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo torna nella suggestiva Cour d'Honneur del Palazzo dei Principi per un nuovo appuntamento della stagione estiva.
Domenica 26 luglio, alle 21.30, il prestigioso scenario del Palazzo Principesco ospiterà un concerto diretto da Charles Dutoit, con la partecipazione della pianista Martha Argerich. L'evento è già sold out; gli interessati possono comunque iscriversi alla lista d'attesa contattando la biglietteria dell'Atrium.
Il programma si aprirà con Interlude et Danse tratte da La Vida breve di Manuel de Falla. A seguire, Martha Argerich interpreterà il Concerto per pianoforte n. 3 di Sergej Prokof'ev, una delle pagine più celebri del repertorio pianistico del Novecento, caratterizzata da una forte energia ritmica e da intensi contrasti lirici.
La serata si concluderà con il balletto Le Tricorne di Manuel de Falla. Per l'esecuzione è prevista anche la partecipazione del soprano Alexandra Marcellier, che si unirà all'orchestra.
Il concerto beneficia del generoso sostegno degli Amis de l'Orchestre. Per assistere all'evento è richiesto un abbigliamento da città con giacca e cravatta.
Chi desidera essere inserito nella lista d'attesa può contattare la biglietteria dell'Atrium al numero +377 92 00 13 70, aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 17.30.
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